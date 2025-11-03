『絶対零度』沢口靖子“奈美”に最大のピンチ迫る【第5話あらすじ】
俳優の沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）の第5話が3日に放送される。放送を前にあらすじと場面写真が公開された。
【写真】主要キャストズラリ…『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』ポスタービジュアル
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
十一年前。都議会議員だった桐谷杏子（板谷由夏）が遊説中に刃物を持った男に襲われる。混乱の中で男を取り押さえ、杏子を救ったのは奈美だった。しかし奈美は杏子に厳しい言葉を放つ。その一言が、二人の人生を大きく変える“運命の出会い”となった。
そして現在。都内で発生した謎の一斉停電をDICTが追う中、奈美が忽然と姿を消す。直後、SNSに投稿された“拉致犯”からの挑発。拘束された奈美の写真はSNSで瞬く間に拡散。日没までに救出できなければ命はないという残酷な“カウントダウン”が始まった。しかし、防犯カメラは停電の影響で痕跡を断たれ、捜査は難航。DICTはサイバー攻撃と拉致事件の関連に気づき、山内徹（横山裕）と南方睦郎（一ノ瀬颯）はわずかな手がかりを頼りに奔走する。
一方、監禁された奈美の前に現れたのは素顔をさらした謎の男（和田聰宏）。「ずっと見ていた」と話す男の歪んだ執着が、奈美をさらに追い詰めていく。奈美はなぜ狙われたのか？シリーズ史上最大のピンチが奈美を襲う。奈美の過去が明らかになったとき、物語はさらなる加速を迎える。
演出の田中亮は「“完璧な人”という沢口靖子さんのイメージが、第5話で見事に裏切られます！ここまで追いつめられた姿の沢口さんは見たことなかった―」と語り、「非常に過酷（かこく）な撮影でしたが、沢口さんは台本を読んだ時点から“５話面白いですね、撮影が楽しみです”とずっとおっしゃっていて、手足をロープで縛られるシーンも、地面に倒されて首を絞められるシーンも、吹き替え無しで、全てご自身で演じ切ってくれました」と撮影を振り返った。極限の状況に挑んだ沢口靖子が体現する“二宮奈美、最大の試練”、その先に待つ衝撃の真実とは。
■第5話あらすじ
十一年前、都議会議員だった桐谷杏子（板谷由夏）は街頭で遊説中、突然ナイフを手にした男に襲われそうになる。混乱の中、警備にあたっていた二宮奈美（沢口靖子）が男を取り押さえ、杏子を救った。感謝を述べる杏子に奈美は厳しい言葉を投げかける。それが杏子と奈美の人生に影響を与えることとなる。これが２人の最初の出会いだった。時は現在。
ＤＩＣＴでは、都内の一部で発生した早朝の一斉停電について会議が開かれていた。山内徹（横山裕）が発電所へのサイバー攻撃を報告するが、発信元は不明。その最中、室長・早見浩（松角洋平）が奈美の不在に気づく。直後、清水紗枝（黒島結菜）がパソコン画面に映る異変を指摘。同じ頃、杏子のもとに佐生新次郎（安田顕）が駆け込み、ＳＮＳ上に奈美の拉致を告げる犯行声明が投稿されたことを伝える。
声明には「ＤＩＣＴの一員が自らの安全を守れない」との嘲笑と「日没までに救出できなければ命の保証はない」との挑発的な文言。拘束された奈美の写真も瞬く間に拡散された。だが写真からの手がかりは乏しい。防犯カメラにはジョギング中の奈美の姿が映っていたが、一斉停電の影響でその後の映像は途絶えていた。ＤＩＣＴはサイバー攻撃と拉致事件の関連を疑い、山内は南方睦郎（一ノ瀬颯）とともに捜索に向かう。拉致された奈美は犯人（和田聰宏）と対峙（たいじ）。素顔を晒（さら）すも名乗らないその男は、奈美にアメを差し出し「ずっと見ていた」と告げる。
