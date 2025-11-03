「大大大当たり」キタッ！！！【マクドナルド】買い逃したくない「新商品」って？

軽めのランチやモーニング、おやつ代わりにも！ 手軽さが魅力の【マクドナルド】の「ハッピーセット®」。メインは定番のハンバーガーのほか、「チキンマックナゲット®」やプチパンケーキも選べるのが嬉しいポイントです。そして、やっぱり注目したいのはおまけの限定おもちゃ！ 今回は現在登場中の、大人気絵本「パンどろぼう」のおもちゃをご紹介します。

可愛いだけじゃない！「パンどろぼう ミニこものいれ ＆ シールとメモセット」

こちらは「パンどろぼう ミニこものいれ ＆ シールとメモセット」。食パンの小物入れの中にメモとシールが入っています。小物入れの底にも楽しめる仕掛け付きなので見逃し厳禁！ ワクワクがギュッと詰まっています。

大人も魅力にハマりそう！「パンどろぼう ハッピーセットゆらゆらフィギュア」

ハッピーセットボックスを頭にのせた姿が可愛い「パンどろぼう ハッピーセットゆらゆらフィギュア」。パンどろぼうを前後に動かすとボックスが揺れる仕組みで、おもちゃとしてのクオリティの高さに驚きです。

10月31日からは第3弾として【マクドナルド】と「パンどろぼう」のコラボおもちゃ全6種が登場予定です。早期売切れの可能性もあるので、欲しいと思ったら早めにお店へ！

