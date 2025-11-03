今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された子猫たちの集合写真。子猫たちがいる部屋は、まるで小さな嵐の中にいるようなもの。あっちへ走り、こっちへ跳び、まとまることなんてほとんどありません。

そんな中で、元気いっぱいの子猫たちが一か所に集合し、全員がそろってカメラを見つめた瞬間をおさめた飼い主さん。まさに「奇跡の1枚」と呼ぶにふさわしいです。投稿はXにて、64.8万回以上表示。いいね数は2.9万件を超えました。

【写真：元気すぎる『子猫たち』→走り回る中で奇跡的に整列して…】

信じられるかい…これ私一人で撮影したんだぜ…

今回、Xに投稿したのは「もものてんねんすい」さん。登場したのは、ブリティッシュロングヘアの子猫ちゃんたち。左から、あおちゃん、きいろちゃん、あかちゃん、ピンクちゃんです。

投稿された写真が撮影されたのは、子猫ちゃんたちの生誕92日目記念日。写真には、あおちゃん、きいろちゃん、あかちゃん、ピンクちゃんが仲良く並び、そろってカメラのレンズをじっと見つめる姿が写っていたそうです。

好奇心旺盛で動きが止まらない時期の子猫たちをここまで整列させるのは至難の業。実際、子猫ちゃん達は蜘蛛の子を散らすように動き回っていたみたいです。

それでも、飼い主さんは一人で撮影に挑み、わずかなチャンスを逃さずにシャッターを切ったそうです。その結果、動き回る子猫たちが一か所に集まり、しかも全員カメラ目線という奇跡的な一枚がとれたのだとか。

子猫たちの集合写真に癒されたX民たち

子猫たちの美しい集合写真を見たXユーザーたちからは、「みんなカメラ目線だし可愛く撮れましたね」「額に入れて飾りたいですね」「真ん中の子達がタイミング良いですね」「凄くいい画角ですね！目線もバッチリ」「スゴイ！こういうカレンダーの写真ありますよね！」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、子猫たちの可愛さに心癒されたようです。

Xアカウント「もものてんねんすい」では、たくさんの猫ちゃん達との賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も可愛さ満点です。

