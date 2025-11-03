『終幕のロンド』第4話 “鳥飼”草なぎ剛、病院に駆け付けた“利人”要潤と対面
草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第4話が3日の今夜放送される。
【写真】鳥飼（草なぎ剛）に冷たい態度を取る利人（要潤）
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていくヒューマンドラマ。遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマのほか、切ない大人の恋も描かれるオリジナルストーリーとなっている。
■第4話あらすじ
鳥飼の目の前でこはる（風吹ジュン）が倒れた。病院へ運ばれる救急車の中、意識のないこはるから「俊さん…」と呼ばれて手を握られた鳥飼は、真琴（中村ゆり）の父親であろうその人のことを、こはるが今も思っていることに気づく。
知らせを受けて病院に駆け付けた利人（要潤）は、義母が末期のすい臓がんだとは知らず、面目をつぶされる形となる。明らかに不機嫌な夫の背後で、真琴はおろおろするばかり。鳥飼も利人にあいさつをするが、利人は彼が遺品整理人だと知ると、どこか冷ややかな目線で形式上のあいさつだけ済ませると早々に病室を後にする。
一方、海斗（塩野瑛久）、ゆずは（八木莉可子）、碧（小澤竜心）の3人は、親の反対を押し切り、お笑い芸人を目指していた故人・稲葉大輔（川合諒）の部屋を訪ねる。すると、故郷の小学校で校長をしていたという厳格な父・稲葉博貴（六平直政）が、遺品の中からお笑いに関するものだけを徹底的に排除していた。さらに息子を失った悲しみは、怒りに昇華され、遺品整理チームに容赦なくぶつけられる…。
ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
※草なぎ剛の「なぎ」は、「弓へんに前＋刀」が正式表記
