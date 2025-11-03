◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週最終日▽早大３―０慶大（２日・神宮）

あと１本、届かなかった。大学ラストゲームを終え、積み重ねたヒットは通算９９安打。閉会式を終えた早大のリードオフマン・尾瀬雄大外野手（４年＝帝京）は悔しさを胸にしまい込み、爽やかな表情で言った。

「あと１本届かなかったことに、何らかの意味があると思って、これからも頑張っていきます」

ＷＡＳＥＤＡが誇るヒットメーカー。２年春からレギュラーに定着すると、３年春には４８打数２３安打の打率４割７分９厘をマークするなど、コンスタントに安打をマークしてきた。４年秋の開幕を前に、リーグ通算９０安打。到達は時間の問題と思われた。

だが「あと２本」に迫った１０月６日の法大３回戦から、快音は止まった。正面を突く不運な打球もあった。実は右肘の状態が万全ではなかった。それでも言い訳せず、常に強い気持ちで立ち向かった。１１月１日の慶大１回戦で安打を放ち「あと１本」に迫ったが、この日は３打数無安打１四球。チームが連勝したことで、自身の大学野球生活にも終止符が打たれた。

１０月２３日のドラフト会議では指名漏れも経験した。寮の部屋で一人、自身の名が呼ばれるのを待ったが、その瞬間は訪れなかった。尾瀬は言う。

「自分が六大学の４年間で残してきた成績には自信があったので、絶対に呼ばれると自信を持って待っていたんですけど、呼ばれなくて。受け入れがたいというか、すごくショックでした」

それでも前を向けた。大学ラストゲームは早慶戦。尾瀬にとって特別な一戦だった。試合前、こんな思いを明かしてくれた。

「自分は早慶戦に憧れて、元々は高校で早実に行きたくて受けたんですけど、落ちてしまって。高校でも早慶戦に対する思いが強くなって、それで高校で頑張って、早稲田に入ったんです。早慶戦の舞台に立てるっていうのは、本当に幸せなこと。最後の早慶戦で、自分の最高のプレーをしたいと思っています」

リーグ戦では４１試合連続出塁、１８試合連続安打と神宮の杜を沸かせたバットマン。惜しくも大台には届かなかったが、最高の仲間たちとひたむきに勝利を求め、連勝して学生野球生活を終えることができた。卒業後は社会人野球でのさらなるレベルアップを希望している。

野球の神様が尾瀬に課した「あと１本」の意味。次のステージでは必ず、これまでの全てを正解にしてみせる。（加藤 弘士）

【記録メモ】

尾瀬雄大（早大）は通算９９安打。東京六大学リーグ３５人目、早大では１０人目の通算１００安打に１本届かなかった。

通算１００安打に１本足りず、涙を呑んだのは珍しく、戦前の１９３４〜３８年に在籍。後に南海で選手、監督として黄金時代を築いた名将・鶴岡一人（法大）、８２〜８５年に通算１１本塁打をマーク、東京ガスでもスラッガーとして活躍した仲沢伸一（慶大）と３人目。

昨年は春２３安打、秋１９安打で年間４２安打をマーク。年間４０安打以上は今年、藤森康淳（法大）４５安打（春１８、秋２７安打）、山形球道（立大）４４安打（春２４、秋２０安打）と２人が記録したが、早大では１９４９年石井藤吉郎４６安打（春２５、秋２１安打）、２０２４年尾瀬雄大４２安打（春２３、秋１９安打）、１９６８年谷沢健一４０安打（春秋各２０安打）の３人だけ。

「関白さん」こと、伝説の強打者・石井藤吉郎に次ぐチーム歴代２位の記録を打ち立てた。