『Qさま!!』3時間半SP、若手インテリアイドルたちが活躍 話題のベストセラー作家・しんめいPも初登場
きょう3日午後6時半から放送のテレビ朝日系『Qさま!!』3時間半スペシャル（※一部地域をのぞく）では、『旅のプロが選ぶ！ 日本の秋の絶景ランキングBEST15から出題SP』と題し、「日本の秋の絶景」に関する問題で学力王を決定する。
【全身カット】どっちもかわいすぎ！サンリオコーデで登場した川西拓実＆河野純喜
今回は、旅行雑誌編集者やカメラマンなど旅のプロにアンケートを取り、全国で見られる秋ならではの美しい景色、つまり『秋の絶景』をランキング形式で紹介し、そこからクイズを出題する。行楽の秋にふさわしい2025年秋の最新絶景ランキングが明らかになり、この時期にしか見られない絶景が、続々登場する。
解答者はAブロック、Bブロックに分かれて予選ラウンドを戦い、各ブロック上位6人が決勝ラウンドに進出。Aブロックには、ロザン宇治原、村井美樹、QuizKnockの鶴崎修功に加え、俳優の池田成志、松下由樹、片岡信和、菊川怜、タカアンドトシのタカ、そして姉の武藤十夢（むとう・とむ）とともに姉妹参戦となるAKB48の武藤小麟（むとう・おりん）が参戦。初となる姉妹参戦に注目が集まる中、妹の小麟が1位スタートの好発進。さらに、『羽鳥慎一モーニングショー』、『有働タイムズ』でもおなじみ、インテリ気象予報士の片岡信和によるプチ解説も。
一方のBブロックには、石原良純、カズレーザーに加え、俳優の山西惇、タカアンドトシのトシ、武藤十夢、JO1の河野純喜、草野満代、テレビ朝日の弘中綾香アナウンサーが名を連ねる。『Qさま!!』には2度目の参戦となるJO1河野は「前回は一回も答えられなかったので、今回は果敢に攻めます」と意気込みを。弘中アナウンサーも粘りの解答を見せ、上位への食い込むことができるのか。
そして、昨年出版した著書が累計24万部を超えるベストセラーとなっているしんめいPが初登場。異色の経歴を持つ話題の作家は、台風の目となれるのか。さらに、『帰れマンデー見っけ隊!!』からコンビで参戦のタカアンドトシは、全国の絶景を自分たちの足でまわった経験を生かし、タカが一同びっくりの大躍進を見せる。
