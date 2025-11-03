¸µNMB48 µÈÅÄ¼ëÎ¤¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¥âー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò¸ø³«¡¡¡È¤»¤Ã¤«¤Á¡É¤ÊÄ«¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¸úÎ¨¤è¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µNMB48¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¤¬2025Ç¯10·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ç¥¿±Ãæ¤Î¥âー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥Æ¥£¥óÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¥¿±Ãæ¤Î¡Ö¤»¤Ã¤«¤Á¡×¤Ê¥âー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò¸«¤»¤ë¸µNMB48¡¦µÈÅÄ¼ëÎ¤
¡¡2010Ç¯10·î¤«¤éNMB48¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿µÈÅÄ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØRay¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤äÈþÍÆ·ÏYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Ä¤Ä¡¢2020Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Â´¶È¥³¥ó¥µー¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¡£¸½ºß¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï100Ëü¿ÍÄ¶¡Ê2025Ç¯10·î31Æü³ÎÇ§¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¡Ömorning routine️ Ê¿Æü²È¤ò½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ«»þ´Ö | 29ºÐ | Ç¥¿±Ãæ´ü | ¥â¥Ç¥ëŽ¥ÈþÍÆ·ÏYouTuber | ·ëº§2Ç¯ÌÜ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ÇµÈÅÄ¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Îµ¯¾²»Ñ¤«¤é²È¤ò½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸ø³«¡£¤Ê¤ª¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢µÈÅÄ¤Ï´ûº§¼Ô¡£2024Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Ç¯9·î2Æü¤ËÂè°ì»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«µ¯¤¤Æ»õËá¤¡¢Àö´é¤ò¤·¤¿¤é¥«¥Õ¥§¥é¥Æºî¤ê¡£¤µ¤é¤ËÄ«¤´¤Ï¤ó¤È¤·¤Æ¡ÖÇ¼Æ¦¤â¤º¤¯Æ¦Éå¡×¤òºî¤Ã¤¿¡£µÈÅÄ¼«¿È¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ÈÇ¼Æ¦¤â¤º¤¯Æ¦Éå¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä«¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡²È¤ÎÃæ¤òÁÝ½ü¤·¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤Ç¤ÏÄ«¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¡ÊÇ¥¿±Ãæ¤Ê¤Î¤Ë¡Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÆ°¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë»£±ÆÉô²°¤â¼Ú¤ê¤¿¤È¤¤¤¦µÈÅÄ¡£¥³¥¹¥á¤ÎÎÌ¤âËÄÂç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢·è¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£Ç¥ÉØ¤À¤¬¡¢ÈþÍÆ²È¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÇ¥ÉØ·ò¿Ç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£»þ´Ö¤Þ¤ÇºÆ¤ÓÉô²°¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤â¡Ö´°àú¤ÊÄ«¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¤³¤Î¹ÔÆ°Åª¤ÊµÈÅÄ¤ÎÄ«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¶Ã¤¡£¡Ö7»þ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ëµ¯¤¤Æ8»þ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡ª¡©¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸úÎ¨¤è¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¸«½¬¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥¢¥«¥ê¥ó¤Î¥Æ¥¥Ñ¥¤µ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÂº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÈÈþÍÆ²È¡¦Ç¥¿±Ãæ¡¦¤»¤Ã¤«¤Á¡É¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊµÈÅÄ¤ÎÉôÊ¬¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥âー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥Æ¥£¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÈþÍÆ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊý¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¶¦´¶¤äÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¡¢µÈÅÄ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ê¤èー¤Á¤ã¤ó¡Ë