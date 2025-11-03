

現役ホストでありながら、プロボクサーの大和総支配人さん（写真：梅谷秀司撮影）

【写真】「ギャップがエグすぎる…」夜、イケメンホストに変身した大和総支配人さん

「二刀流」といえば、多くの人がメジャーリーガー・大谷翔平を思い浮かべるだろう。歌舞伎町にも、異なる2つの分野で活躍している二刀流がいる。現役ホストであり、プロボクサーでもある大和総支配人さん（31歳。以下、大和さん）だ。

昼はジムで練習、夜はホストクラブに出勤。営業中はほぼ酒を飲まず、閉店後の深夜にランニングというストイックな日々を送る。2025年7月にはデビュー戦を勝利で飾った。

ホストとボクシング、どちらにも本気で向き合う理由と原動力は何なのか。

大学へ進学後、メーカーに就職

京都府で生まれた大和さん。最初に始めたスポーツはサッカーで、小学生の頃から打ち込んだ。プロになりたい思いはあったが、名だたる強豪校やプレイヤーたちとの差を知り、高校生の頃に断念。以降は趣味として続けていた。

性格はおとなしく、クラスであまり目立たないタイプ。後にホストになったことを同級生に明かすと、「本当に？」と驚かれたほど。モテていたわけでもなかったという。

やりたいことや、なりたい職業が見つからないまま、大学へ進学した。卒業して社会へ出ていく先輩たちの姿を、将来の自分に重ねていた。

「就職なんてしたくない、って言いながら就活して、卒業後は会社員として人生を送っていく人がほとんどでした。自分も周りに流されてそうなるんだろうな、と思っていました」



ホストとプロボクサーの二足のわらじで活躍する大和さん（写真：梅谷秀司撮影）

予感していた通り、卒業後はメーカーに就職する。だが、会社員として働くことにどうしても馴染めず、すぐに退職を考えるように。そのときに、何をしたいのか、自分に問い続けた。

気づいたのは、「真剣にスポーツに向き合いたい」ということ。子どもの頃のように、プロのスポーツ選手を目指してチャレンジしたい。そうしないと後で絶対に後悔する、と強く思った。

とはいえ、サッカー選手を目指すのは現実的ではない。選んだ競技はボクシングだった。

「僕は中学生の頃から格闘技観戦がすごく好きで、ボクシングもよく見ていました。ボクシングだけで生活できるようになるのは難しいけれど、『プロになって試合をする』という目標であれば、今からでも届くのでは、と思ったんです」



昼間はジムでトレーニングを重ねる（写真：梅谷秀司撮影）

事実婚の両親のもと、安定しなかった少年期

ボクシングをするので会社を辞めたい、と正直に上司に伝えたところ、驚かれながらも了承を得られた。入社9カ月目のことである。父親からは心配された。

大和さんの家庭は少々複雑である。事実婚だった両親と兄という家族に生まれたが、すぐに父と母が別居。大和さんと兄は母について、兵庫県で小学6年生まで過ごした。

中学校に上がると、大和さんは京都で父・祖父と住み始め、祖父が亡くなってからは父と2人で、大学卒業まで暮らしていたのだ。

退職時はまだ社会人1年目で、当時の生活はギリギリ。それどころか、入社に伴う引っ越しでまとまったお金が必要になり、消費者金融から借金をしていた。退職して実家に戻る際も、少なくない引っ越し費用がかかった。

そんな状況だったため、父親は理解を示しつつも心配したのだった。

結局、会社は辞めたものの、生活費を稼ぐために、大和さんを待っていたのはアルバイト漬けの日々だった。



インタビューに答える大和さん（写真：梅谷秀司撮影）

「近くのボクシングジムに体験で行ったのですが、通うお金はとてもありません。借金を返して余裕ができたら必ず行きます、と伝えてきました。それからは日払いの派遣やキャバクラのボーイなど、アルバイトを転々としていきました」

そんなあるとき、SNS経由で大阪のバーから連絡があった。当店の面接を受けませんか、来てもらえれば1万円を渡します、という内容。興味を持って行ったが、指定の住所にバーは見当たらない。実は、ホストクラブだったのだ。

「ホストと聞いていたら行ってなかったです（苦笑）。上下関係が厳しいとか、先輩に殴られるとか、怖いイメージがあったので。半ば騙されはしたんですけど、体験で働いてみたら優しい先輩ばかりで。お金を稼ぐ選択肢もほかになかったので、やってみようかなと」

こうして25歳のとき、大和さんはホストになった。

大阪では短期間だけ働き、実家から通える京都のホストクラブに移籍。ホストで成功しないと人生が詰む、というくらいの気持ちで臨んだが、最初の数カ月は客もつかず、売り上げも立たない。一方で客との交際費など、出費ばかりかさむ。



ホスト時の大和さん（写真：大和総支配人さん提供）

1年で借金を完済

当時の日々を大和さんは回想する。

「閉店後にお客さんとアフターに行くとき、お金がないので駐車場に座って喋ったり、牛丼チェーン店で過ごしたりしました。今思えば申し訳なかったです。

お店から家まで徒歩40分かかるのですが、タクシー代を節約するために、よく歩いて帰っていましたね。土砂降りの中、お客さんと電話しながら歩いたこともありました」

まさにホスト版「浅草キッド」である。大和さんはお酒もあまり飲めず、場を盛り上げるのも得意ではない。ホストに求められる社交性はないタイプだと自覚していた。その代わり、客にこまめに連絡する、早めに返信するなど、できることを続けていくうちに、少しずつ売り上げが増えていった。

1年ほどで借金は完済でき、念願だったボクシングジムに通い始める。そして約1年後、プロテストに合格し、27歳でプロボクサーになったのだった。

その裏には、ホストらしいこんなエピソードがある。

「1回プロテストに落ちたんです。クリスマスにお店でイベントがあって、その翌日がプロテスト。準備もできず、ほぼ寝ずに受けたら、普通に落ちました（笑）」



歌舞伎町の人気ホストだ（写真：大和総支配人さん提供）

28歳で歌舞伎町のホストに

そして28歳のときに上京。日本最大の歓楽街・歌舞伎町のホストクラブで力を試したかったのと、ボクサーとしての活動環境も東京のほうが充実していると考えたからだった。

京都のときと同じく、最初はホストに専念し、収入が安定したらボクシングにも力を入れようというプランである。

新しい土地で、最初はやはり客がつかない。東京は家賃も高く、実家で貯めた貯金もどんどん減っていく。辞めていった同期もいた。

ボクシングができるようになるのか、と不安になることもあったが、1年ほど経つと売り上げが安定。ボクシングにも注力できるようになったのだった。



ボクサーのときの姿とは雰囲気が変わる（写真：大和総支配人さん提供）

実際にジムでの練習を見学させてもらった。念入りにストレッチをした後、シャドーボクシング、サンドバッグ、ミット打ちをこなしていく。

インタビュー中の柔和な表情とは打って変わり、真剣そのもの。筆者や撮影するカメラマンの存在など目に入らないかのように、一心不乱に約2時間の練習に打ち込んでいた。

前述したように、大和さんの1日は実に忙しい。練習の後、夜はホストクラブに出勤、閉店後の深夜にランニング。このスケジュールだけで、どれだけストイックなのか伝わってくる。

だがホストの収入が安定したおかげで、サプリなど栄養面や体のケアも充実させることができ、よいコンディションをキープできるようにもなっているという。二刀流がよい方向に作用していることがうかがえる。

そして2025年7月、念願だったデビュー戦が決定した。試合前は1カ月ほど店を休み、練習に専念したが、それができたのもホストをしているからこそだと大和さん。

「試合前は減量もあるし、練習も追い込むので、1カ月ほどしんどい時期がありました。その期間はお店を休まなくてはいけませんが、変わらず応援してくださるお客さんのおかげもあって、ボクシングに集中できました。お店もアスリートとしての活動を理解して、長期の休みを快諾してくれた。皆さんの存在が本当にありがたいです」



深夜まで仕事をした後の翌日も厳しいトレーニングをこなす（写真：梅谷秀司撮影）



もう何年もこのような生活を送っている（写真：梅谷秀司撮影）

プロデビュー戦で見事勝利も、母からは…

試合当日、会場には30人以上のホスト仲間が応援に駆け付けた。父親と弟も招待し、大和さんの試合を見守った。結果は3−0の判定勝ち。万雷の拍手の中、感無量の表情で、大和さんは勝利者コールを受けたのだった。

プロデビューという目標を叶え、一息ついたのもつかの間、年末に次戦が決まった。ゆくゆくは新人王（全日本新人王決定戦）へのチャレンジも視野に入れている。同時に、ボクシングを通じて、ホスト業界へ恩返しをしたい思いもあるという。

「世間的に、ホストはあまりよく見られませんよね。僕がアスリートとして結果を出すことで、少しでもイメージを変えていきたい。なので、ボクサーとして現役でいるうちは、ホストも続けていきたいと思っていますね」

確かに今、ホストに対する風当たりは強い。25年6月に「風営法改正」が施行され、ホストクラブなどに対する規制が強化された。いわゆる「色恋営業」の禁止や、広告などで過度な煽り文句を使用することも規制されている。

こんな出来事もあった。父親のはからいで、母親と約7年ぶりに再会することになったのだ。

母親は、大和さんがホストをしていることを知らない。事前に父親から「打ち明けたら？」と提案され、気は進まなかったが、再会したときに思い切って告白。すると1週間後、母から手紙が届いた。開くとそこには、

「今後は私たちに関わらないでほしい、といった内容が書かれてました。詳細は伏せますが、ホストへのイメージがとんでもなく悪かったみたいで、無茶苦茶な内容でした（苦笑）。僕が何かを説明したとしても伝わる人ではないので、仕方ないなっていう感じです」

感動的な和解が待っているかと思いきや、まさかの展開である。だが世の中は美談だけではない。これもれっきとしたドキュメンタリー。それでも大和さんは、自分の人生を歩んでいくだけだ。



ホストのときの姿からは想像できない筋骨隆々とした肉体美（写真：梅谷秀司撮影）

いずれは父のいる京都へ戻りたい



現在、31歳。ボクサーとしての現役生活があまり長くないと自覚し、引退後のことも思い描いている。

「70歳を過ぎた父親が、いまも京都で1人で住んでいるんです。ボクシングを引退したら、京都に帰ろうと思います。そして男の子が働けるバーを開きたいですね。僕はホストで人生が好転したので、（夢を持つ若者たちが）働ける場所になればうれしいし、ビジネスとしても成功させられたらと思います」

真剣にスポーツに向き合いたいと、新卒9カ月で会社を辞めた。安定した生活を失った代わりに、唯一無二の人生を送っている。ジムでの練習中、大和さんの体から噴き出す汗が、やたら眩しく見えた。



今日もストイックな1日が幕をあける（写真：梅谷秀司撮影）

（肥沼 和之 ： フリーライター・ジャーナリスト）