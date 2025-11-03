嘘みたいに「ストレス」がスーッと消えていく方法・ベスト1とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「選べること」がストレスを減らす

同じ状況でも、選択肢があるかどうかで人のストレスは大きく変わります。

「やらされている」と感じると負担が増し、「自分で選んだ」と感じると受け入れやすくなる。

ゆるストイックな生き方を実践するうえでも、「選べること」を増やす工夫は重要です。

選択の余地が「心理的安全」を生む

心理学の研究では、人は自分に「選択権がある」と感じるだけでストレスが軽減されることが示されています。

たとえば、「残業を強制される」のと「残業するか選べる」のでは、実際の時間が同じでも疲労感は異なります。

選択の余地は心理的な安全につながるのです。

「小さな選択肢」を増やす

大きな決断だけでなく、日常の中に小さな選択肢をつくることも効果的です。

・仕事を始める時間を自分で決める

・休憩の取り方を選ぶ

・学習方法を複数から選ぶ

など、小さな範囲でも「自分で決められる」と感じられることで、ストレスは軽減されます。

「選択肢」をデザインする

選べる状況は自然には増えません。

自分で選択肢をデザインすることが求められます。

たとえば、「朝の運動は散歩かストレッチのどちらかにする」とあらかじめ決めておく。

これにより、自由度を保ちながらも習慣化が進みます。

選択肢を工夫して設定することが、継続のしやすさにもつながります。

「選べること」は、ストレスを減らし行動を続けるための大切な要素です。

強制されるのではなく、自分で選んでいる感覚があれば、負担は大きく軽減されます。

小さな選択肢を日常に組み込み、柔軟に積み重ねていく。これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、選択の余地を増やし、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」