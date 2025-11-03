◆スキージャンプ全日本選手権ラージヒル兼ＮＨＫ杯（２日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ＨＳ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）

男子は、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝が２回目に１３４メートルを飛んで逆転し、２年ぶりの優勝。初出場を有力にしている来年のミラノ・コルティナ五輪に向けて弾みをつけた。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（２８）＝チームＲＯＹ＝は体調不良で欠場した。女子は、丸山希（２７）＝北野建設＝が初Ｖ。道内勢では、一戸くる実（２１）＝雪印メグミルク＝の３位が最高だった。

＊＊＊＊

日本男子ジャンプ若手のホープが、エース不在の中で実力を見せつけた。１位と１・８点差で迎えた２回目。不利な追い風を受けながらも１３４メートルまで伸ばし、１回目首位の小林朔太郎（２５）＝雪印メグミルク＝を逆転。「２本目は着地が見づらいところがあって無理くりテレマークを入れた。そこが悔やまれるところではあるけれど、無事優勝できてうれしい」と胸をなで下ろした。

ほぼ無風の中で飛んだ１回目は、ヒルサイズ超えの１３７・５メートル。飛距離に納得しながらも、飛型点で課題を残した。１、２回目ともにトップスコアをマークしたが、「ミスをしている部分がある。Ｗ杯のジャッジはそこを見逃さない。まだまだ頑張らないといけない」。足下を見つめることも忘れていなかった。

すでに派遣基準をクリアしており、五輪初出場が有力視されている。この日欠場した小林陵は、団体種目のチームメートになる可能性があり、個人戦のメダルを争うライバルにもなる存在だ。「今日出てないのはふざけてる。早く出てこいよ」と宣戦布告。「負けてられない。陵侑さんを超えないと金メダルは取れない。超えてメダルをつかみにいく」。一歩先を行くエースに食らいつき、五輪初出場で表彰台に上がってみせる。（島山 知房）

▽男子 〈１〉二階堂蓮（日本ビール）２９０・９点（１３７・５メートル、１３４メートル）〈２〉小林朔太郎（雪印メグミルク）２８４・４点（１３８・５メートル、１３２・５メートル）〈３〉内藤智文（山形市役所）２８１・３点（１３３メートル、１３３メートル）

▽女子 〈１〉丸山希（北野建設）２６２・４点（１２７・５メートル、１２９・５メートル）〈２〉宮嶋林湖（松本大）２５１・９点（１２７メートル、１２７・５メートル）〈３〉一戸くる実（雪印メグミルク）２３２点（１２０・５メートル、１１９メートル）