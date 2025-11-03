◆横浜市長杯争奪 第２１回関東地区大学野球選手権大会（第５６回明治神宮野球大会出場決定戦）第１日▽１回戦 千葉経大３―９創価大（横浜スタジアム）

第２１回関東地区大学選手権が２日、横浜スタジアムで開幕し、１回戦２試合、準々決勝１試合が行われた。開幕戦では阪神ドラフト１位の創価大・立石正広内野手（４年＝高川学園）が「３番・二塁」で出場。始球式に登場した巨人前監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）から「５００本くらい打てる打者になれ」と激励を受け、右越え２ランを放つなど攻守に躍動した。

ドラ１の実力をしっかりと見せつけた。５回２死一塁。創価大・立石は外角低めの速球にバットを出した。打球はライナーで逆方向の右中間スタンドへ。「自分でもあまりないくらい、いいバッティングができたと思います」。豪快な２ランに、右拳を突き上げてダイヤモンドを一周した。

試合開始直前、始球式に登場した原さんが立石の元に歩み寄ってきた。「５００本くらい打てるバッターになれよ」と右肩をポンとたたかれ笑みを浮かべた。原さんの生のプレーは見たことがないが、映像などで通算３８２本塁打のスラッガーであることはよく知っている。「４００本近く本塁打を打っている方はすごい方が多いので、その方に少しでも言葉をいただいたのは、ありがたいことです」と感激。「本塁打は気持ちがいいですし簡単には打てないと思いますけど、そういうところを目指したい」と将来のスタイルを思い描いた。

４回２死一、三塁では本盗も決め、二塁の守備では５回に一、二塁間のゴロを横っ跳びで好捕。走攻守で能力の高さを披露した。あと２勝で明治神宮大会（１４日開幕）への出場が決定。「短期決戦は相性がいいので自信を持っていきたい」と立石。縦じまのユニホームに袖を通す前に、まずは大学生活を完全燃焼させる。（秋本 正己）