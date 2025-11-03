「ピッタリ」はどう英語に訳す？ 【北村一真　月曜日の「英借文」】#22

北村一真さんによる英作文トレーニング！ #22

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう！





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始！

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】以下の和文を英語に訳しましょう。



長距離を歩きたいなら、この靴がピッタリでしょう。



［解答・解説］



If you want to walk long distances, these shoes will fit the bill.

「ピッタリ」は日常でもよく使う言い回しですが、いざ英語にしようとすると意外に難しいかもしれません。「適している」のように考えてsuitableを当てることも可能ですが、日本語の「適している」が「ピッタリ」よりも書き言葉っぽく、フォーマルに感じられるのと同じで、英語のsuitableも少し硬い感じがします。そんな時にまさにピッタリなのがfit the billというイディオムです。「用途に適している、条件に合っている」という意味で口語でもよく用いられる語句です。以前にも紹介したNHK World JapanのJapanology Plusという番組で、司会のピーター・バラカン氏が日本で人気のある「ママチャリ」について以下のように紹介する場面がありました（下のURLでその部分を確認できます）。



They’re not sporty, they’re not stylish, but if you want to negotiate congested urban streets or just go shopping, they’re probably going to fit the bill quite well.

「（ママチャリ）はスポーティーでもスタイリッシュでもありませんが、都会の混雑した道路を移動したり、ちょっと買い物にでかけたりするのなら、おそらくピッタリでしょう」





参照：https://www.youtube.com/watch?v=Z_g5w2a40aw&t=90s

fit the billの後にfor…というフレーズを続けて、「...にピッタリ、...にうってつけだ」という意味を表現することもできますが、上の例のようにif節と一緒に用いて「もし...するなら、～がピッタリだ」という意味を表すケースもよくあります。

【練習問題】



英語と中国語と日本語を話せる人を探しているなら、彼女がまさにピッタリだ。

[解答]



If you’re looking for someone who can speak English, Chinese, and Japanese, she really fits the bill.



ポイント：【例題】やバラカン氏の例で見たのと同様のif節と共に用いるパターンですね。「まさに」の意味を出すためにreallyを入れていますが、perfectlyを使って、she fits the bill perfectlyのようにすることもできます。



この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真（きたむら・かずま）

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書２』（ともに研究社）、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』（ともに中公新書）、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』（左右社）。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』（アスク）など。

ヘッダーデザイン：明石すみれ