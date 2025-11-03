【スターバックス】ウィンターシーズン到来♡“ジョイフルメドレー”が主役の贅沢ティータイム

スターバックス ティー＆カフェの2025年ウィンターシーズンが、11月1日（土）より全国24店舗でスタートします。今年は冬の定番「ジョイフルメドレー」を主役に、華やかな“Red”と上品な“White”の2シリーズが順次登場。ラズベリーの甘酸っぱさが弾ける第一弾に続き、来年1月からはフルーツを合わせた第二弾も♡さらに、イタリアンベーカリー「プリンチ®」から登場するデザート3種も見逃せません。

スターバックスのウィンターシーズン第一弾♡「Red」ジョイフルメドレー

香り高い「ジョイフルメドレー」とラズベリーを組み合わせた、“Red”ジョイフルメドレーが登場。

『レッド ラズベリー＆ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®』（776円／790円）は、果肉ソース入りの贅沢な一杯。ミルクを合わせたフラペチーノにティームースを重ね、見た目も華やかに。

『レッド ラズベリー＆ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ』（687円／700円）は、ホットとアイスから選べ、ふんわりとしたティームースと果実の甘酸っぱさが溶け合います。

ティーポット提供の『ジョイフルメドレー／ティーポット』（628円／640円）も登場し、香り豊かなティータイムを演出してくれます♪

2026年1月からは第二弾“White”ジョイフルメドレーも登場予定！

来年1月7日（水）からは、“White”ジョイフルメドレーが登場予定。ジョイフルメドレーとフルーツを合わせた新感覚ティービバレッジで、爽やかな味わいを提案します。

合わせるフルーツによって変わる風味は、飲み比べも楽しみのひとつ。冬のティータイムを、より上質で特別な時間にしてくれそうです。詳細は1月6日（火）に公開予定とのことなので、お楽しみに♡

プリンチ®の新作デザートで贅沢なティータイムを

同時発売となるプリンチ®のデザート3種も注目。

『トルタ トローネ ミエーレ』（1,031円／1,050円）は、はちみつムースとアプリコットソースを重ねた3層仕立て。『ルワンダ ブラック ティー』とのペアリングで気品あふれる味わいに。

『トルタ ディ バナナ』（864円／880円）は、メープルシュガーのコクとキャラメリゼの香ばしさが特徴。『ピーチ トランクイリティ／ティーポット』との組み合わせが◎。

『プリンチーナ』（864円／880円）は、カカオの豊かな余韻が広がるチョコタルト。『アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ』とともに、優雅な時間を楽しめます。

販売期間は2025年11月1日（土）から。全国のスターバックス ティー＆カフェ24店舗で展開されます。

「ジョイフルメドレー」で心まであたたまる冬のひとときを♡

冬の訪れを告げるスターバックスのウィンターシーズンは、香り豊かなティーと贅沢なデザートで、心まで満たされるひとときに。

季節ごとに表情を変えるジョイフルメドレーの魅力を味わいながら、自分へのご褒美ティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか？

スターバックスならではの“心ときめく冬のティー体験”が、きっとあなたの日常を少し特別にしてくれます♡