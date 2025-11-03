¡Ú·ëº§È¯É½Á´Ê¸¡Û¡Ö15Ç¯´Ö¸òºÝ¡×35ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¬·ëº§¡Ö¤ª¸ß¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¿¹ÎÉÂÀ¡Ê35¡Ë¤È¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¿¢ÅÄ¿¿Íü·Ã¡Ê35¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿¹¤ÏX¤Ç¡ÖÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢À¼ÌÀ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¿¢ÅÄ¿¿Íü·Ã¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤·¤ÆÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö15Ç¯´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÆþÀÒ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤°¤À¤°¤À¤Ê»þ´ü¤â³³¤Ã¤×¤Á¤Ç²»³Ú¤¬ÉÝ¤¤»þ´ü¤â¤º¤Ã¤È¸«¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÈà½÷¤ÎºÍÇ½¤Ë¼»ÅÊ¤·Âº·É¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤êÇ¯Îð¤â½Å¤Í¡¢º¢¹ç¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆþÀÒ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¿¢ÅÄ¤â¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡ª»ä¤´¤È¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö»ä¤´¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ»ä¿¢ÅÄ¿¿Íü·Ã¤Ï²»³Ú²È¤Î¿¹ÎÉÂÀ¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î¿¹¤Ï07Ç¯¤Ë¥®¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÉBrian the Sun¡É¤ò·ëÀ®¡Ê20Ç¯¤Ë³èÆ°µÙ»ß¡Ë¡£16Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¿¢ÅÄ¤ÏÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¤ÇÂçºåºß½»¡£14Ç¯8·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ËÌá¤ê¡¢9·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö»þ´Ö¤Ï»ß¤Þ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¢¦¿¹¤ÎÈ¯É½Á´Ê¸¡£
ÆþÀÒ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¿¢ÅÄ¿¿Íü·Ã¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤ºÍÇ½¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤ÆÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤È¤·¤Æ¤â²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤â±×¡¹Àº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î
¿¹ÎÉÂÀ
¢¦¿¢ÅÄ¤ÎÈ¯É½Á´Ê¸¡£
ÆþÀÒ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
»ä¤´¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ»ä¿¢ÅÄ¿¿Íü·Ã¤Ï²»³Ú²È¤Î¿¹ÎÉÂÀ¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤Æ²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¸À¤ï¤Ð¿ÍÀ¸¤ÎÆ±»Ö¤Ç¤¹¡£²Î¼ê¤Ë¡¢²»³Ú²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ºîÉÊ¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¤â¤Î¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î
¿¢ÅÄ¿¿Íü·Ã