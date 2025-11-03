¡Ú¸½ÃÏ¥ë¥Ý¡ÛÅç¤Î1³ä¤òÊ¤¤¦Ìó150ËüËç¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖÍ½Äê¡ª¡¡¡ÖÆüËÜºÇÂç¤ÎÈ¯ÅÅÅç¡×Ä¹ºê¸©¡¦±§µ×Åç¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
ÅçÆâ¤ÎÎÓÃÏ¤äÇÀ²È¤¬¼êÊü¤·¤¿ËÒÁðÃÏ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤à¡¢µþ¥»¥éÀ½¤Î¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡£¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖÌÌÀÑ¤ÏÅç¤Î10Ê¬¤Î1¤ËµÚ¤Ö¸«¹þ¤ß¤À
ËÌ³¤Æ»¡¦¶üÏ©¼¾¸¶¤ÇÂçµ¬ÌÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡Ê¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡Ë¤Î·úÀß·×²è¤¬Ãæ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï9·î¤Î¤³¤È¡£´Ä¶ÇË²õ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä°ìÉô»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëË¡Îá°ãÈ¿¤Ê¤É¤Ç»ö¶È¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤¢¤êÊý¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Ä¹ºê¸©¡¦±§µ×Åç¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤Ëºß½»¤·¤Ê¤¬¤é²Ì´º¤Ë»ö¶È¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë4¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£Èà¤é¤ÎÆ®¤¤¤ÎÃæ¿È¤È¤Ï¡©¡¡¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤È¤Ï¡©¡¡¸½ÃÏ¤ÇÅ°Äì¼èºà¤·¤¿¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡öÅçÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡©
±§µ×Ê¿¹Á¤ò¸«²¼¤í¤¹¹âÂæ¤Ë¡¢ÆüÏ¡½¡¡ÖÌ¯Ï¡»û¡×¤¬¤¢¤ë¡£¾öÄ¥¤ê¤ÎËÜÆ²¤Î¾²¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1m»ÍÊý¤Ï¤¢¤í¤¦¡¢ÅçÆâ¤Î¤¢¤ëÃÏ¶è¤ò³ÈÂç¤·¤¿ÃÏ¿Þ¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¿åÏ©¤òµö²Ä¤Ê¤¯²þÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¤³¤³¤ÏÈ²º¬¤·¤ÆÅÚÃÏ¤ò²þÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¡¢¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¡×
¡ÖºÛÈ½¤Î½àÈ÷¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡×
À¼¤òÀø¤á¤Ê¤¬¤é¤âÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Â³¤¯¡£ºîÀï²ñµÄ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¸÷·Ê¤À¡£
¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï4¿Í¡£»û¤Î½»¿¦¤Ç¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¾ôÜÆ¡Ê46ºÐ¡Ë¡¢Åç¤ÇÍ£°ì¤Î¿ÇÎÅ½ê¤ò¼é¤ë°å»Õ¡¦ÍµÈ Ì÷¡Ê68ºÐ¡Ë¡¢ÅçÆâ¤ÇÍ¹ÊØ¶ÉÄ¹¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¤¿Âç´ä ¿Ê¡Ê87ºÐ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÅç¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤òÇä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÌÚ»û ¿Ê¡Ê79ºÐ¡Ë¤À¡£
Èà¤é¤ÏNPO¡Ö±§µ×Åç¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢À¸³è¤ò¼é¤ë²ñ¡Ë¡×¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼»ö¶È¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉñÂæ¤ÏÄ¹ºê¸©¡¦±§µ×Åç¡£º´À¤ÊÝ¹Á¤«¤é¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç3»þ´ÖÈ¾¡¢¸ÞÅçÎóÅç¤ÎËÌÃ¼¤ËÉâ¤«¤Ö¾®¤µ¤ÊÅç¤À¡£ºÇÀ¹´ü¤Ë1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¸ý¤Ï¡¢¸½ºßÌó1600¿Í¤Þ¤Ç·ã¸º¡£ÅçÌ±¤Î¹âÎð²½Î¨¤Ï61¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¡Ö±§µ×Ä®¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÅç¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ëº´À¤ÊÝ»Ô¤ØÊÔÆþ¡£°ÊÍè¡¢¡Ö¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ëÅçÌ±¤ÏÂ¿¤¤¡£
3¹»¤¢¤Ã¤¿¾®³Ø¹»¤Ï1¹»¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¡¢»ùÆ¸¿ô¤Ï34¿Í¡£»Ò¶¡¤Î¿ô¤â¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Åç¤Î´ð´´»º¶È¤Ïµù¶È¤ÈÃÜ»º¡£¶áÇ¯¤ÏÁ¥¤äµí¤ò¼êÊü¤¹ÅçÌ±¤¬Áý¤¨¡¢¹Á¤Ï¼ä¤ì¡¢ËÒÁðÃÏ¤Ë¤Ï¤ä¤Ö¤¬À¸¤¤ÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´À¤ÊÝ¹Á¤«¤é¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ö¤¤¤Î¤ê¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ3»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Ç±§µ×Åç¤Ø¡£¼ÖÎ¾¤´¤È¾èÁ¥¤Ç¤¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Î´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤Î»Ñ¤âÌÜÎ©¤Ä
¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆþ¹¾¤Ë¤ÏµùÁ¥¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÊüËÒ¾ì¤Ç¤Ïµí¤¬Áð¤ò¿©¤à»Ñ¤¬»Ä¤ë¡£²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¤â¡¢ÀÅ¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬±§µ×Åç¤Î¿Í¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë·×²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï13Ç¯¤Î¤³¤È¡£ÅçÌÌÀÑ¤Î4Ê¬¤Î1¤ËÅö¤¿¤ëÌó720ha¤ÎÅÚÃÏ¤òÈ¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤¬¼Ú¤ê¼õ¤±¡¢È²ºÎ¡¦Â¤À®¡£ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÌó150ËüËç¤òÉß¤µÍ¤á¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼»ö¶È·×²è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
²ÔÆ¯¤¹¤ì¤Ð¡¢17Ëü3000À¤ÂÓÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ëÇ¯´Ö51.5ËüMW»þ¤òÈ¯ÅÅ¤·¡¢¤½¤ÎÁ´ÎÌ¤ò³¤Äì¤ËÉßÀß¤¹¤ëÌó64km¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇËÜÅÚ¡Êº´À¤ÊÝ»Ô¡Ë¤ØÁ÷ÅÅ¡£»ö¶È¼Ô¤Ë¤ÏÇ¯´Ö200²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇäÅÅ¼ýÆþ¡¢º´À¤ÊÝ»Ô¤Ë¤ÏÇ¯´Ö20²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÀÇ¼ý¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¸½ºß¡¢ÅçÆâ¤Ç¤Ï¶åÅÅ¹©¡Ê¸½¡¦¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡Ë¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÎÓÃÏ³«È¯¤ä¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï25Ç¯10·î¤«¤é¼ÒÌ¾¤ò¡Ö¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¼èºàÅö»þ¤Î¸Æ¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶åÅÅ¹©¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
²áÁÂ¤Ë¤¢¤¨¤°Î¥Åç¤ËÆÍÇ¡Éñ¤¤¹þ¤ó¤ÀµðÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅçÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È±Ç¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¡¢¼ã¼Ô¤âÌá¤ê¡¢Åç¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¤À¤¬¡¢Àè½Ò¤Î4¿Í¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤ÎÌ¤Íè¤À¤Ã¤¿¡£
°å»Õ¤ÎÍµÈ¤ÎÆ¬¤Ë¿¿¤ÃÀè¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿å¸Ï¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÅçÍ£°ì¤ÎÉÂ±¡¡Ö±§µ×¿ÇÎÅ½ê¡×¤Î¸µ½êÄ¹¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÈó¾ï¶Ð°å¤ÎÍµÈ Ì÷»á¡£ÁÇÀø¤ê18m¤ÎµÏ¿¤ò¸Ø¤ëÂÎÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤È¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤½Ð¤¹É÷ÎÏÈ¯ÅÅ·×²è¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦
¡Ö»ä¤Ï¹Åç¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢°å³ØÉô¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤éÎ¥Åç°å¤Ë¤Ê¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¼¯»ùÅç¤Î¹ùÅç¤Ê¤É¶å½£¤äÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÅç¡¹¤ò½ä¤ê¡¢²¹¤«¤¤ÅçÌ±À¤È¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿±§µ×Åç¤òÆ¯¤¾ì¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¥Åç¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²ÏÀî¤¬¤Ê¤¯¡¢°û¤ß¿å¤Î³ÎÊÝ¤Ë¶ì¤·¤à¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±§µ×Åç¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿å¸»¤Î99¡ó¤Ï°æ¸Í¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°æ¸Í¤Î¾å¤Ë¤¢¤ëÎÓÃÏ¤òÈ²ºÎ¤·¡¢¼ÐÌÌ¤Ë¥Ñ¥Í¥ë¤òÉß¤µÍ¤á¤ì¤Ð¡¢±«¤ÏÃÏÃæ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤º¡¢É½ÌÌ¿å¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÎ®¤ì½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¤ä¤¬¤Æ°æ¸Í¤¬¸Ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£àÌ¿¤Î¿åá¤ò¼º¤Ã¤¿¤é¡¢Åç¤ÏÎ©¤Á¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢ÌÚ»û¤¬¸ì¤ë¡£
¾®ÉÍÃÏ¶è¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¸òÄ¾ÊÑ´¹½ê¡£Ãå¹©Á°¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸³è¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤ÎÌÚ»û»á¤â»ö¶È¼Ô¤È¤Î¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¡Ö»ÜÀß¤ÏÃÏ¸¢¼Ô¤Ëµö²Ä¤Ê¤¯ÇäµÑ¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÉÔÊ¿Åù¾ò¹à¤òÅ±²ó¤µ¤»¤¿
¡Ö»ä¤Î½»¤à¾®ÉÍÃÏ¶è¤ÏÌó60¿Í¤¬Êë¤é¤¹¡¢70Âå80Âå¤Ð¤«¤ê¤Î¸Â³¦½¸Íî¤Ç¤¹¡£5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¶åÅÅ¹©¤¬Åç¤Ç´é¤ÎÍø¤¯¿ÍÊª¤ò³«È¯²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ËÃ´¤®¡¢¤³¤ÎÃÏ¶è¤ØÅÚÃÏ¤Î¼Ú¤ê¾å¤²¸ò¾Ä¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ªÎÙ¤â·ÀÌó¤·¤¿¤±¤ó¡¢¤¢¤ó¤¿¤âÈ½¤ò²¡¤µ¤ó¤Í¡Ù¡ØÁá¤¯·ÀÌó¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤À¡Ù¤ÈÇ÷¤é¤ì¡¢½»Ì±¤Ï¤í¤¯¤Ë·ÀÌó½ñ¤âÆÉ¤Þ¤º°õ´Õ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ò¤È¤ê¡£
ÊÑÅÅ½ê¤Î·úÀß¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ½ñ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤ÇØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÃÏÂå¤òÊ§¤Ã¤¿¤é°Ê¸å¤Ï²¿¤âÊÝ¾Ú¤·¤Ê¤¤¡¢Âß¤·¤¿ÅÚÃÏ¤Ë·ú¤Æ¤¿»ÜÀß¤ÏÃÏ¸¢¼Ô¤Îµö²Ä¤Ê¤¯Âè»°¼Ô¤ËÇäµÑ¤Ç¤¤ë¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤Ï¸ý³°¶Ø»ß......ÉÔÊ¿Åù¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¾ò¹à¤¬¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¤Ç¥Ó¥Ã¥·¥ê¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÅç¤¬¿¢Ì±ÃÏ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ø¼é¤é¤Í¤Ð¡Ù¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
º´¡¹ÌÚ¤â¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
NPO¡Ö±§µ×Åç¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤ÎÂåÉ½¤Ç»û¤Î½»¿¦¤Ç¤â¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¾ôÜÆ»á¡£È¿ÂÐ³èÆ°¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤ëÃæ¡¢ÃÉ²È¤«¤é¤Ï¡ÖÏÂ¾°¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ë
¡Ö·×²è¤Ç¤ÏÅç³°¤«¤éºî¶È°÷1300¿Í¤¬Íè¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åç¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï2¸®¤À¤±¡¢1¥õ½ê¤·¤«¤Ê¤¤¿ÇÎÅ½ê¤Ï¾ï¶Ð°å¤¬¤Ò¤È¤ê¡¢¾ÃËÉ¼Ö1Âæ¡¢·Ù»¡´±¤â2¿ÍÂÎÀ©¡£
¤½¤ó¤ÊÅç¤Ë1000¿Í°Ê¾å¤¬°ìÅÙ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤â¼£°Â¤âÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ÔÀ¯¤ä»ö¶È¼Ô¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤äÂÐºö¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Åç¤¬²õ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢4¿Í¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÃÙ¤ì¤ë»ö¶È·×²è
±§µ×Åç¤ÎÃæ¿´Éô¡¢Ê¿ÃÏ¶è¤«¤é¼Ö¤Ç20Ê¬¤Û¤ÉÀè¤Ë¡¢¿À±ºÃÏ¶è¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¸ý¤Ï100¿ÍÍ¾¤ê¡£ÅçÆâ¤Ç¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤¦¤À¤¬¡¢16Ç¯¤Ë¿À±º¾®³Ø¹»¤¬ÊÄ¹»¤·¤Æ°ÊÍè¡¢»Ò¶¡¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀ×ÃÏ¤ò¶åÅÅ¹©¤¬¿ôÀéËü±ß¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¡¢³Æ¶µ¼¼¤Ï·úÀß¶È¼Ô¤Î»öÌ³½ê¤Ë¡¢¹»Äí¤Ïºî¶È¼Ö¤ÎÃóµ¡¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ë¤ã¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¤Ç¤¤ó¤·¡¢ÃÏ¸¢¼Ô¤â¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤é¤ó¤±¤ó¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤âµ¤¤Ë¤·¤È¤é¤ó¡×
ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ï¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤ë¡£
ÃÏ¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë¿À±º¹Á¤«¤é¤Ï»Ô±Ä¸òÄÌÁ¥¤¬1Æü6ÊØ½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒÆ»170±ß¡¢10Ê¬¤Î¹ÒÏ©¤ÇÃå¤¯Àè¤Ï¡¢±§µ×Åç¤ÎÂ°Åç¡¦»ûÅç¤À¡£½»½ê¾å¤ÏÆ±¤¸±§µ×Ä®¤À¤¬¡¢¿Í¸ý¤Ï10¿ÍÂ¤é¤º¡£¤³¤³¤â¶åÅÅ¹©¤Î¼ê¤Ç»³ÎÓ¤ÎÈ²ºÎ¤¬¿Ê¤ß¡¢Åç¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºî¶È°÷Ìó200¿Í¤¬Æþµï¤¹¤ë½É¼Ë¡£°ìÉô¤Îºî¶È°÷¤¬ÄÌ¤¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÅ¹¼ç¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½É¼ËÆâ¤Ï¡Ö¸Ä¼¼3¾ö1´Ö¤Ç¿©Æ²¡¦ÂçÍá¾ìÉÕ¤¡×¡£¤¿¤À¤·¡¢Ìç¸Â¤Ï22»þ¤È¸·¤·¤á¤À
Ä«8»þ²á¤®¡¢»ûÅç¹Á¤Ø¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¶õ¤ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¶åÅÅ¹©¤Î¤Î¤Ü¤ê¤¬¤Ï¤¿¤á¤¯¥×¥ì¥Ï¥Ö¤Îºî¶È½ê¡¢¤½¤ÎÏÆ¤Ë½Åµ¡¤¬ÊÂ¤Ö¡£ºî¶È°÷7¿Í¤Û¤É¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ø¥«¥á¥é¤ò²¼¤²¤Æ¶á¤Å¤¯¤È¡¢ºî¶ÈÈÉ¤òÅý³ç¤¹¤ë¶åÅÅ¹©¤Î¼Ò°÷¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¼èºà¤ÏNG¤Ç¤¹¡ª¡¡¸½¾ì¤Ç¤Î»£±Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿ºî¶È°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢Åç¤Î¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÏ·Îð¤ÎÃËÀ¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Î¼èºà¤Í¡©¡¡¶åÅÅ¹©¤µ¤ó¤ÏÅç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÁð´¢¤ê¤Î»Å»ö¤Ð¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ã¤¿¤·¡¢¹Ó¤ìÊüÂê¤À¤Ã¤¿»³¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤ÆÆ»¤âÂ¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤Î¿À¼Ò¤â¡¢¶åÅÅ¹©¤µ¤ó¤¬¤ª¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤é·ú¤ÆÄ¾¤»¤ó¤«¤Ã¤¿¡£
¥è¥½¼Ô¤¬È¿ÂÐÇÉ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼µ¤¼è¤ê¤ÇÁû¤®¤è¡¼¤±¤É¡¢´Ø·¸¤Ê¤«¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ÎÅç¤Ë¤ãÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤ª¤é¤ó¡Ù¤Æ¡×
¶åÅÅ¹©¤Î¼Ò°÷¤¬¡¢É½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ö......»ö¶È¤ÏÀµÄ¾¡¢¤«¤Ê¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤Æ¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢È¿ÂÐÇÉ¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¿ô¿Í¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÆ°¤«¤ì¤¿¤é¹ÔÀ¯¤ÎÂÐ±þ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢»ö¶È¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤¬¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¤¹¤ëÀìÍÑÁ¥¡Ö¤¿¤é¤Þ¤æ¤¦¡×¡£1Æü¤ËÄ«¡¦Í¼¤Î2ÅÙ¡¢±§µ×Ê¿¹Á¤ËÆþ¹Á¤·¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤Î»ñºà¤ä¹©»öÍÑ¼ÖÎ¾¤òÈÂÆþ¤¹¤ë
ÅçÆâ¤ËÎ©¤ÄÎÓÃÏ³«È¯¤ÎÉ¸¼±¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹©´ü´°Î»Íó¤Ë¤Ï´ö½Å¤â¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬½Å¤ÍÅ½¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½é¤Ï¡ÖÎáÏÂ¸µÇ¯8·î¡ÁÎáÏÂ6Ç¯3·î¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´üÆü¤Ï7Ç¯¡¢8Ç¯¡¢9Ç¯¤È¡¢¸å¤í¤Ø¸å¤í¤Ø¤È¤º¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¶åÅÅ¹©¼Ò°÷¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢»ö¶È¤ÎÃÙ¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¾ÇÁç´¶¤È¡¢È¿ÂÐ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡ÖÀ¸³è¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Ø¤Î¤¤¤é¤À¤Á¤À¤Ã¤¿¡£4¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ®¤¤
ºÇ½é¤Ë³«È¯¶È¼Ô¤òÇº¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç´ä ¿Ê¤Î°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£
Åö½é¡¢¶åÅÅ¹©¤Ï1300¿Íµ¬ÌÏ¤Îºî¶È°÷½É¼Ë¤ò¡¢±§µ×ÅçÆîÉô¤ÎÁí¹ç¸ø±àÉßÃÏ¤ËÀ°È÷¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø±à¤ò´ÉÍý¤¹¤ë»Ô¤â¡¢»ö¶È¼Ô¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÍ×Ë¾½ñ¡×¤òº¬µò¤Ë»ÈÍÑ¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅçÆâ26¶è¤Î¤¦¤Á¡¢23¶è¤Î¶èÄ¹¤Î½ðÌ¾²¡°õ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Âç´ä¤Ï¤¹¤°¤ËÍ×Ë¾½ñ¤ÎÈ´¤±·ê¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¡£
¡ÖÊ¸ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ø»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¸ø±à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤È¸À¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö¶È¼Ô¤ÏËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤ò±£¤·¤Æ¡¢¶èÄ¹¤ËÆ±°Õ¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â½ðÌ¾¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¡¢¡Ø¸Ä¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤È¡¢³ÆÃÏ¶è¤Ç¾ï²ñ¡Ê²ñµÄ¡Ë¤â³«¤«¤»¤º¤Ë¶èÄ¹¸Ä¿Í¤ÎÇ§°õ¤ò²¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡×
¤½¤Î»ö¼Â¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÂç´ä¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÞÁõ¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ø±à¤Î»ÈÍÑµö²Ä¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¡¢»Ô¤Ë¹ÔÀ¯ÉÔÉþ¿³ºº¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢»ö¶È¼ÔÂ¦¤Ï¿³ºº¤Î·ëÏÀ¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÉßÃÏ¤òÊÖ´Ô¡£»Ô¤â¿³ºº¤ò°ìÊýÅª¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿³ºº¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¶È¼Ô¤ÎÃ¦Ë¡Åª¤Ê¼êË¡¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤·¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î°ì·ï¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈÁí¹ç¸ø±à¤ËÀ°È÷¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿½É¼Ë¤Ï¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ëÀ×ÃÏ¤Ë°Ü¤µ¤ì¡¢¼ýÍÆµ¬ÌÏ¤â½Ì¾®¡£Åö½éÍ½Äê¤Î1300¿Í¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤º¡¢¸½ºß¡¢½É¼Ë¤Ë¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ëºî¶È°÷¤Ï200¿ÍÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅçÆâ¤ÇÈ²ºÎ¤µ¤ì¤¿ÌÚ¤ÏºÙ¤«¤¯¹ï¤Þ¤ì¥Á¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ÄÇÀÍÑ¤ÎÈîÎÁ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹ÁÏÑ¶È¼Ô¤Ë¤è¤ì¤ÐÄ»¼è¸©¶¹Á»Ô¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ¤ÎÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë
¤³¤¦¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤ÎÆ°¤¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¡¢³«È¯¤äÆÏ¤±½Ð¤ÎÉÔÈ÷¡¢¤¤¤¤¹¤®¤¿¼êË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤ÐÀµ¤¹¡£¤½¤ì¤â¡ÖÀ¸³è¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Î³èÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
4¿Í¤Î´Æ»ë¤ÎÌÜ¤Ï±Ô¤¤¡£
21Ç¯8·î¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬µá¿Í¥µ¥¤¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼»ö¶È¤È¤ª¤Ü¤·¤àÉÔ¿³¤Êµá¿Í¹¹ðá¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú±§µ×Åç¤Ç»Ï¤Þ¤ëÂçµ¬ÌÏ¹©»ö¡¢½Ð²Ô¤®´õË¾¼ÔÊç½¸¡¿Æüµë1Ëü2000±ß¡¦ÎÀÌµÎÁ¡¦Á´¸Ä¼¼3¿©ÉÕ¡Û
¤À¤¬¡¢±þÊç¾ò·ï¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¤¢¤ë°ìÊ¸¤òº´¡¹ÌÚ¤Ï¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆþËÏ¡¢Á°²Ê¡¢»Ø¤Î·çÂ»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸½¾ì¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡Û
º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¤³¤ÎÅç¤ÇÂçµ¬ÌÏ¹©»ö¤Ï¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µá¿Í´ë¶È¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Ê¡²¬¡¦Ãæ½§¤Ë»öÌ³½ê¤ò»ý¤Ä¡¢¼ÂÂÖ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤·¤¿¡×
º´¡¹ÌÚ¤¬¤½¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î¥ê¥ó¥¯¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¶åÅÅ¹©¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¤È¡¢¿ôÆü¸å¤Ë¶åÅÅ¹©¤Î¼Ò°÷¤¬¸½¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤Îµá¿Í¤ÏÊÀ¼Ò¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍ×ÀÁ¤É¤ª¤êºï½ü¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä¾ÀÜ¤Î´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¼ÀÁ¤±¤äÂ¹ÀÁ¤±¤Î´ÉÍý¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Çºî¶È°÷¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
³«È¯¸½¾ì¤Î¸«²ó¤ê¤Ï¡¢¼ç¤Ëº´¡¹ÌÚ¤ÈÂç´ä¤¬Ã´¤¦¡£ÆÃ¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ùÌÚ¤Îº¬¤òÈ´¤¯¡ÖÈ²º¬¡×¤À¡£
Ä¹ºê¸©¤Î¾òÎã¤Ç¤Ï¡¢ÎÓÃÏ¤Ê¤É¤Î³«È¯¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤Î·Á¼Á¤ò²þÊÑ¤¹¤ëÌÌÀÑ¤¬30ha°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢´Ä¶¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¼«¿È¤¬³«È¯¤Ë¤è¤ë´Ä¶±Æ¶Á¤òÄ´ºº¡¦É¾²Á¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ê´Ö¤È¥³¥¹¥È¤Î¤«¤«¤ëÈÑ»¨¤Ê¼êÂ³¤¤À¡£
¤³¤ì¤òÈò¤±¤¿¤¤¶åÅÅ¹©¤Ï¡¢±§µ×Åç¤Ç¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÚÃÏ¤ò²þÊÑ¤¹¤ëÌÌÀÑ¤Ï¡Ø26ha¤Þ¤Ç¡Ù¤È¸©¤ËÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤·¤«¤·È½Îã¤Ç¤Ï¡¢¼ùÌÚ¤Îº¬¤òÈ´¤¯¡ØÈ²º¬¡Ù¤âÅÚÃÏ¤Î²þÊÑ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢È´¤«¤ì¤¿º¬¤¬¤½¤³¤éÃæ¤Ë»¶Íð¤·¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç³«È¯¤¬¿Ê¤á¤Ð30ha¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
»ö¶È¼ÔÂ¦¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¸½¾ì¤Ø¤ÎÆ»¤ÎÆþ¤ê¸ý¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤¿¤êºô¤òÀß¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿»Ô¤Î¸ø¿Þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆ»¤ÏÎ¤Æ»¤Ç¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
Î¤Æ»¤Ï¸ø¶¦¤ÎÆ»¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌµÃÇ¤ÇÉõº¿¤·¤¿¤ê»ñºà¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢°ãË¡¤ÊÆ»Ï©ÀêÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È²º¬¤äÆ»Ï©ÀêÍ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¸½¾ì¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¡¢»Ô¤ÎÃ´Åö²Ý¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×
³Î¤¿¤ë¾Úµò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ÔÀ¯¤âÆ°¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸½¾ì¤Ï1¥õ·î´Ö»ß¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢»ö¶È¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¡Öº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈËÜ¿Í¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÀ¸³è¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤ÎÆ°¤¤ò¡¢»ö¶È¼ÔÂ¦¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç´ä¤¬¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼Ö¤Ç¸½¾ì¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶åÅÅ¹©¤Î¼Ö¤ËÈø¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤äÊÛ¸î»Î¤ò¸½¾ì¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¸å¤í¤«¤é»ö¶È¼Ô¤Î¼Ö¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£±ª²ó¤·¤Æ¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¼Ö¤ËÄ¥¤ê¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÌÚ»û¤ÏÌÜ²¼¡¢ºÛÈ½½àÈ÷¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÚ»û¤¬Êë¤é¤¹¾®ÉÍÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ç»³È©¤¬Ê¤¤ï¤ì¤ë¤È±«¿å¤¬°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¡¢Î®ÎÌ¤Ï¸½ºß¤Î3ÇÜ¤ËÁý¤¨¤ë¡£Âç±«¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢ÌÚ»û¤Î¼«Âð¤ò´Þ¤á¡¢¿»¿åÈï³²¤¬½Ð¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ë²È²°¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶åÅÅ¹©¤òÁê¼ê¤Ë°ìÉôÃÏ¶è¤Î¹©»öº¹¤·»ß¤á¤òµá¤á¤ëºÛÈ½¤òµ¯¤³¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Î½»Ì±¤Ï´í¸±¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤âÉ½¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£»ä¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¡¢¸¶¹ð¤È¤·¤ÆÆ®¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×»²À¯ÅÞ¤Î¸å²¡¤·
¡ÖÀ¸³è¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Î³èÆ°¤Ç¹©´ü¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¶åÅÅ¹©¤Î¾Ç¤ê¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇäÅÅ¼ýÆþ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤À¡£
¶åÅÅ¹©¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÈ¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢È¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò1kW»þÅö¤¿¤ê40±ß¤È¤¤¤¦¹âÃÍ¤ÇÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ËÇäÅÅ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢12Ç¯¤Ë¹ñ¤¬»Ï¤á¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¡Ö¸ÇÄê²Á³ÊÇã¼è¡ÊFIT¡ËÀ©ÅÙ¡×¡£11Ç¯¤Î¸¶È¯»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÆ¥¨¥ÍÉáµÚ¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë·Á¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤¬40±ß¡¿kWh¤È¤¤¤¦¹âÃÍ¤ÇÇã¤¤¼è¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀß¤±¡¢¡Ö¤ä¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âÌÙ¤«¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²Á³Ê¤Ï°ú¤²¼¤²¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Ï10±ßÄøÅÙ¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢±§µ×Åç¤ÎÈ¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢FIT½é´ü¤Î13Ç¯3·î¤Ë»ö¶ÈÇ§²Ä¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢40±ß¤ÎÇäÅÅ¼ýÆþ¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÇäÅÅ´ü´Ö¤Ï20Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö±§µ×Åç¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼»ö¶È¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯ÅÅ¤âÇäÅÅ¤â³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñ¤ÎÇ§²Ä¾å¤Ï¡¢ÇäÅÅ³«»Ï¤Ï20Ç¯10·î¤È¸«¤Ê¤¹µ¬Äê¤Ç¡¢40±ß¤ÇÇäÅÅ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ï40Ç¯¤Þ¤Ç¤È´ü¸Â¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹©´ü¤¬ÃÙ¤ì¤ì¤ÐÃÙ¤ì¤ë¤Û¤É¼ýÆþ¤Ï¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£
1Ç¯±ä¤Ó¤ë¤´¤È¤ËÇ¯´Ö200²¯±ß¤Î¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢»ö¶È¤ÎºÎ»»¤ÏÂç¤¤¯°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¶åÅÅ¹©¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø±§µ×¤Î°Æ·ï¤Ï¤¢¤È2Ç¯¤Ç»Å¾å¤²¤í¡Ù¤È¾åÁØÉô¤¬¶¯¤¯Ì¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡Êµì¡¦¶åÅÅ¹©¡ËÁíÌ³Éô¹Êó²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÇäÅÅ´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë»ö¶ÈÀ¤ÎÄã²¼¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢FIT½ªÎ»¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤äºÆ¥¨¥Í²ÁÃÍ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È´ÖPPA¡ÊÅÅÎÏ¹ØÆþ·ÀÌó¡Ë¤ä²·ÅÅÎÏ»Ô¾ì¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÇäÅÅ¤¬²ÄÇ½¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
FIT²Á³Ê¡Ê40±ß/kWh¡Ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÃ¦ÃºÁÇ²ÁÃÍ¤Î³ÈÂç¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ìÄê¤ÎÇäÅÅÃ±²Á¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤ËÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖËÜ»ö¶È¤Ï¡¢ÅçÌ±¤ÎÌó7³ä¤ÎÊý¡¹¤¬»ö¶È¤Î¼Â¸½¤äÁá´üÃå¼ê¤òµá¤á¤ëÃ²´ê½ñ¤òÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÅç¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÇäÅÅ³«»Ï¤Ï¡Ö26Ç¯ÅÙÃæ¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢»ö¶È¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡ÖÀ¸³è¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¤â¿á¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ¥¨¥Í¤Ë¤è¤ë²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë»²À¯ÅÞ¤Î¸å²¡¤·¤À¡£¤½¤ÎÀÜÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö22Ç¯¤Î»²±¡Áª»þ¡¢¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬º´À¤ÊÝ±ØÁ°¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢Åç¤Î¸½¾õ¤òÁÊ¤¨¤è¤¦¤È¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£±éÀâ¸å¡¢¼ê¤òµó¤²¤ÆÈ¯¸À¤Îµ¡²ñ¤ò¤â¤é¤¤¡¢Åç¤Î4Ê¬¤Î1¤ò³«È¯¤¹¤ë¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼»ö¶È¤Î¸½¾õ¤ÈÌäÂêÅÀ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¿Í¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿»²À¯ÅÞÄ¹ºê»ÙÉô¤ÎÅÞ°÷¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ø±§µ×¤Î³«È¯¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤È»¿Æ±¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÊÙ¶¯²ñ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï²ñ°÷¿ô¤¬°ìµ¤¤Ë60¿Í¤Û¤ÉÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
ÅçÆâ¤Ç¤Ï2008Ç¯º¢¡¢³¤´ß¤ËµðÂçÉ÷¼Ö¤òÊÂ¤Ù¤ëÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ·×²è¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¼þÊÕ´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ°¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÂçÈ¾¤ÎÅçÌ±¤¬È¿ÂÐ¤·¡¢·×²è¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×
º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÅÞ¤ÎµÈÀî¤ê¤Ê½°±¡µÄ°÷¤âÅç¤ò»ë»¡¡£¹ñ²ñ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±§µ×Åç¤Î³«È¯»ö¶È¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿·Ê¹¤Ç¤µ¤¨¡¢¤É¤ì¤À¤±¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¡Ø°ìÉô¤ÎÈ¿ÂÐÇÉ¤â¤¤¤ë¡ÙÄøÅÙ¤ÇÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½À¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤Þ¤¹¡×
µðÂç»ñËÜ¤òÁ°¤Ë¡¢¸É·³Ê³Æ®¤¹¤ë4¿Í¤ÎÈ¿ÂÐÇÉ¤¿¤Á¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤òÅçÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤¬»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼»ö¶È¤Ë¤«¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢Åç¤ÎÊ£»¨¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¶½»³±ÑÍº
