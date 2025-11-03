日本ハムの五十幡亮汰外野手（２６）は２日、来年３月に開催されるＷＢＣでの侍ジャパン入りに意欲を見せた。１５、１６日の韓国戦（東京Ｄ）で侍ジャパンに参戦。足のスペシャリストとしてソフトバンク・周東と比較されることは自覚しながらも、走攻守で足を生かした自身のスタイルで勝負する。６日から宮崎で始まる強化合宿では、侍たちの技術を見て学び、成長につなげていく。

打撃練習を終えると、五十幡は入念にバント練習を繰り返した。秋季キャンプ３日目。まだ実戦の機会を残すが「小技が求められるタイプ。絶対にこのチームでは必要になってくるチーム打撃。来シーズンにつなげるために取り組んでいました」と丁寧に確認した。

１５、１６日の韓国戦（東京Ｄ）に招集され、６日からは強化合宿に参加する。来春のＷＢＣについて「野球をやっている以上は、上を目指してやっていかないといけない。せっかく１１月の試合に選んでいただいたからには、（ＷＢＣに）出たい気持ちもありますし、選んでもらえるアピール、その中で自分らしくやっていけたら」と意気込んだ。

持ち味はもちろん自慢の快足。侍で足のスペシャリストと言えば、ソフトバンク・周東が挙がるが「比べられるのは事実ですけど、自分らしくできればと思うようにしている。意識せざるを得ない選手になれるように」。今季は自己最多の２５盗塁。磨いてきた技術に広い守備範囲、足を生かした総合力で代表定着を狙う。

打撃を始め課題も多いが、代表合流に向けて「いろんな選手を練習のときから観察して、いい勉強ができれば」と貪欲な姿勢を見せた五十幡。持ち味を信じ、まずは今の自分を最大限表現する。（山口 泰史）