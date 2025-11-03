²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë3Ç¯´Ö¥í¥ó¥É¥óÎ±³Ø¤·¤¿ÍýÍ³¡¡»ÒÌò¤«¤éÀ®Ä¹¡ÖËÍ¤ÏÇº¤ß¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ö»Ò¤É¤âÅ¹Ä¹¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¸µ»ÒÌò¤ÇÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ê24¡Ë¤¬2Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍËÌë10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¹â¹»3Ç¯´Ö¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ËÎ±³Ø¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÇÐÍ¥¤Î»ûÅÄ¿´(17¡Ë¡£2¿Í¤Ï2016Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖOUR HOUSE¡×¤Ç·»ÄïÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀ¶»ËÏº¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãç¡£¡¡²ÃÆ£¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎCM¤Ç½éÂå¡Ö¤³¤É¤âÅ¹Ä¹¡×Ìò¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï»ûÅÄ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÅö»þ¤ÎÀ¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¿Í¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È8ºÐ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡£Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¤»þ¤ÏËÜÅö¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÈ¾Ê¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤¬µÕ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ÒÌò¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ûÅÄ¤Ï14ºÐ¤Î»þ¤ËÂÎ¤ÈÀº¿ÀÇ¯Îð¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤»þ¤â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ÂÎ¤ÏµÞ·ã¤Ë¥Ç¥«¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ç¤â¿´¤Ï¤Þ¤À»Ò¶¡¤Î¤Þ¤Þ¤È¸À¤¦¤Î¤«¡Ä¡×¤ÈÇº¤ß¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ÃÆ£¤â¡ÖËÍ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¹õÎò»Ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡É¤Ã¤Æ¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÁ´¤¯¤½¤¦¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£ÆÃ¤Ë¿´·¯¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡£À¤´ÖÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÎÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡Ë¤«¤éÍè¤ë¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿äÂ¬¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Îµï¾ì½ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£»Ò¶¡¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢°ìÈÖ¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤»þ´ü¤Ç¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËÍ¤Ï¤À¤«¤é¤³¤½¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤ÆÎ±³Ø¤ò·è°Õ¤·¤Æ¡£3Ç¯¤Û¤È¤ó¤È¤ª»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÇº¤ß¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¿´·¯¤Ï¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é³ØÀ¸À¸³è¤Ã¤Æ¤Î¤ò¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂç¤¤ÊÏÃ¡¢¤³¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¼¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¡¢¹Ô¤¤¿¤¤Æ»¤ò¿Ê¤á¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¤É¤Î¶È³¦¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£