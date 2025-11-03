¶ä¹Ô¶¯Åð¡ª¡ª¿Í¼Á¤¬·ì¤À¤é¤±¤Ë¡Ä¡ª¡©¡¡ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¨¤ÐÁø¤¦¤Û¤Éµ±¤¤È²Ä¾Ð¤·¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¢¤Î·Ý¿Í¤¬µ±¤¯¡ª¡ª¡¿¡Ö¥³¥ó¥È¡¦¥Ç¡¦¥ó¥¬¥Ê¡×
ABCテレビが関西から新たなビッグコンテンツを生み出すプロジェクト、「月よるビッグバン」。第１弾の「コント・デ・ンガナ」は、ロングコートダディ(道前、鯛)、ニッポンの社長(鶴、ケツ)、セルライトスパ(飛後、大渕画)、笑鶴(中野、イワクラ)という関西コント師４組と、毎回1人出演する関西出身ゲスト〈オモ・ロ・ビト〉によるユニットコント番組だ。
3Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡Ö¥³¥ó¥È¡¦¥Ç¡¦¥ó¥¬¥Ê¡×¤Ï¡¢GENERATIONS¤ÎÃæÌ³ÍµÂÀ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö¿Í¼Á¡×¡Ö100mÁö¡×¡ÖÁò¼°¡×¡Ö¤µ¤¢¹Ô¤±¡ª ¥Ê¥ó¥Þ¥ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
「人質」は、8人全員参加の銀行強盗コント。銀行で、客(ケツ)に銃口を突いつけた強盗(飛後)が、「金を出せ」と要求している。行員(鯛、道前、イワクラ)たちが間抜けな対応をするたびに、強盗が人質に向けて容赦なしに引き金を引く！　刑事(鶴、大渕画)と犯人の母親(中野)が駆けつけたといには、人質がありえない状態に…。理不尽な目に遭えば遭うほど輝いと哀愁しみを増していく、ケツの魅力が大爆発！
「陸上大会」は陸上競技場が舞台。実況(鶴)が男子100m予選に臨む選手を紹介していくと、飛後、中田、中野、道前が大胆なパフォーマンスで会場を沸かせていく。トリを飾るのは第５レーンの大渕画選手。追い込まれた大渕画が、助手(ケツ)のサポートを受けて披露する、驚き桃ノパフォーマンスとは？　中田の、持ち前の身体能力を活かしたアクロバティックなパフォーマンスにも目が釘付けに！
¡ÖÁò¼°¡×¤ÎÉñÂæ¤ÏÁòµ·¾ì¤Î¹µ¼¼¡£¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í¦ÂÀ¤ò¼Å¤Ó¡¢Æ±µéÀ¸¡ÊÆ²Á°¡¢ÅÆ¡¢Âç¿Ü²ì¡¢ÄÔ¡Ë¤¬»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤â±Ç²è¡Ö¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ËÎã¤¨¤ë¡¢Ææ¤Î¿ÍÊª¡Ö¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¤Î»Ò¡×¡Ê¥±¥Ä¡Ë¡£Í¦ÂÀ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡ÊÈî¸å¡Ë¤Î¾Ð¤¤ÏÃ¤â¡¢¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¤ËÎã¤¨¤ÆÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¤Î»Ò¤Ë¡¢4¿Í¤Î²×Î©¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä¡£¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¥ª¥Þー¥¸¥å¤òÊû¤²¤¿¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
¡Ö¤µ¤¢¹Ô¤±¡ª ¥Ê¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÏÁ°²ó¤ÎÊüÁ÷¤ÇÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥·¥êー¥º¥³¥ó¥È¡£ÀµµÁ¤Î¥Òー¥íー¡¦¥Ê¥ó¥Þ¥ó¡ÊÅÆ¡Ë¤¬¤¢¤ì¤À¤±Àâ¶µ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢Ä¨¤ê¤º¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î¶õ¤ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡ÊÆ²Á°¡¢Âç¿Ü²ì¡¢ÄÔ¡Ë¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥´¥ß¥Þ¥ó¡Ê¥±¥Ä¡Ë¤Î°½¹¶·â¤ËÁø¤¤¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿É½¾ð¤Î¥Ê¥ó¥Þ¥ó¤¬¸½¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀâ¶µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ãç´Ö¤Î¥«¥ì～¤ª¤¸¤µ¤ó¡ÊÈî¸å¡Ë¤¬Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤ÎÊý¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢NG¥·ー¥ó¤äÃæÌ³¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤ªÆÏ¤±¡ª
ABCテレビ「コント・デ・ンガナ」は、毎週月曜深夜0時放送中。TVerでも無料配信。