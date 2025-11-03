お笑いコンビ、オズワルドの伊藤俊介（36）が2日放送のABEMA「チャンスの時間」（日曜午後11時）に出演。交際を公表していたお笑いコンビ、蛙亭イワクラ（35）との破局を明かした。相方の畠中悠（37）も昨年5月にタレント井上咲楽（26）との破局を発表している。

収録は9月。占い師役のリンダカラー∞（インフィニティ）のりなぴっぴを主軸に据えた新企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」でタロット占いを披露。りなぴっぴから「今、助ける人はいないです」「現実を見られてない」などと指摘されると、伊藤は「別れまして」と打ち明けた。MCの千鳥・大悟も「ワシも聞いてないぞ」と驚きを隠さなかった。

伊藤は「ちょっと会えなかった時期があって。その間にというか。1人になった月に…」と説明。「大悟さんと1カ月ぐらい前に収録終わりでご一緒させてもらって。で、みんなで飲ませてもらって。珍しくアドバイスというか。お叱りまでいかないんですけど、話をさせてもらって。だいぶ落ち込んで朝7時ぐらいまで飲んで。で、家帰って仕事行った時に話があるっていうLINEが来てた」と明かした。

続けて「お昼過ぎに起きて仕事行って。LINEが鳴って。で、その日の夜、2人で話し合って」と語った上で、「表で言ったのは今日が初めて」とメディア初公表だと明かした。

伊藤はイワクラとの交際期間については「4年ぐらい」と告白。破局初言及で「恐ろしくスッキリしてます」と本音を吐露した。

一方、相方の畠中は井上と交際。昨年5月に井上が交際2年半で破局を発表した。畠中は破局発表当日の出演ラジオ内で「（結婚）したい気持ちはありましたよ？」と本音を吐露している。

伊藤とイワクラは芸人仲間4人でのルームシェアを経て、21年12月から交際へと発展。イワクラのルームシェア解消とほぼ同タイミングだった。22年7月には写真週刊誌でツーショット写真とともに熱愛が報じられていた。イワクラは同年11月に出演したイベントでルームシェア中に感じた伊藤の印象について「『こいつ結婚したらめっちゃいい旦那さんになるよな』としみじみ思う瞬間がいっぱいあった。今まで結婚は大変そうな、マイナスイメージしかなかったけど、今はいいイメージ。いつか結婚したい」と熱い思いも語っていた。

22年末時点で、伊藤は妹の女優伊藤沙莉（31）にイワクラを紹介済みだった。