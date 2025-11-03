この記事をまとめると ■最近の自動車メーカーは「マイナーチェンジ」という言葉をあまり使わない ■カローラの場合はエンジンとサスペンション形式が変わっても「一部改良」とされた ■「フルモデルチェンジ」「マイナーチェンジ」「一部改良」という基本パターンが減っている

日本車からマイナーチェンジが消えた？

「最近マイナーチェンジって聞かないよね？」とは、業界関係者のみならず、クルマ好きの間でよく聞く話である。

筆者がいま乗っているのは、シルバーメタリックの2023年1月式のトヨタ・カローラセダン1.5Gである。2019年に現行12代目がデビューしたときにハイブリッドではない、1.8リッターガソリンエンジンを搭載する1.8Sに乗っていたのだが、2023年10月に改良が行われるというので、2023年10月３日の改良発表前に予約発注を行い、3カ月ほど待って2023年1月式となり、2月に納車となった。

改良とはいうものの、その改良規模はかなり大きなものであった。ハイブリッドユニットもかなり大規模な刷新が行われたのだが、ガソリンエンジンは1.8リッター4気筒からセダンとツーリングは新世代ダイナミックフォースとなる1.5リッター3気筒へ、スポーツは同じくダイナミックフォースながら2リッターへ換装された。

このあたりは仕事柄、事前にエンジン換装の話は聞いていたのだが……、正式改良実施前の発注だったので、価格表とオプション一覧表ぐらいだけで注文書の作成を進めた。つまり、見た目や正式なスペックなどがわからないまま発注したのである。

そして10月3日を迎え、メーカーWEBサイトで改良型の詳細に初めて触れることとなったのだが、サスペンション紹介のコーナーで画像が3つあることに気がついた。改良前はハイブリッドでもガソリン車であってもリヤサスペンションはダブルウイッシュボーンであった。改良前モデルで初めて遠乗りをしたとき、高速道路を走っていて「これが4輪独立サスペンションの走りなのだ」と立派になったカローラに大感激していたのだが……。改良後はガソリン車についてはリヤサスペンションがトーションビームに代わっていたのであった。

細かい装備の見直しや内外装の意匠変更ぐらいで済むのが改良という認識だったので、エンジンやサスペンション形式まで変更されていた現状をみて、「これはマイナーチェンジでは？」と大いに疑問をもったことをいまも覚えている。

日本でも細かい年次改良が主流となりつつある

しかし、それ以降もトヨタ車ではマイナーチェンジという表現を使わずに、カローラ以外でも「改良」として、改良型が発表されている。ちなみにトヨタが発信した過去のニュースリリースをみると、「マイナーチェンジ」という表現が使われていた。

日本では、全面刷新となる「フルモデルチェンジ」、次のフルモデルチェンジまでの中間時点で行う規模の大きい改良を「マイナーチェンジ」、そしてそのほかに行われる小規模の改良を「一部改良」としてきたのが一般的であったのだが、ここのところトヨタ以外のメーカーでもマイナーチェンジという表現をほとんど見かけなくなっている（もともとホンダはマイナーチェンジという表現は使っていなかった）。

アメリカや中国など、海外では広くイヤーモデル制が敷かれている。たとえばアメリカならば、基本は会計年度末（政府や公共機関）となるのが9月末となり、10月から新年度モデル（2025年なら、2025年モデルから2026年モデルへ変わる）へ切り替えが行われる。ここ最近は「2025−2026年モデル」としたりする変則技を使うブランドや車種も出てきており、イヤーモデルも多様化を見せているのだが、毎年小改良を繰り返しながらある年度では少々規模の大きいマイナーチェンジレベルの改良が行われたりしている。

日本国内もイヤーモデル制とまではいかないものの、今後は4〜5年のモデルレンジのなか、2年や2年半でマイナーチェンジを行うという基本パターンではなくなり、諸外国のように毎年なんらかの改良を繰り返して物価高騰を反映した適正原価及び価格の維持（とはいってもコストアップをそのまま価格に乗せるのは難しい）での販売を進めていこうとしているのかもしれない。

さらに改良が頻繁に実施される背景には、国による保安基準や燃費規制の変更などが細かく行われていることも影響しているという話も聞いている。

モデルの半ばでコストをかけ、マイナーチェンジと銘打って大きな改良を行っても販売状況が活性化する見込みが期待できない（コスパが悪い）、日本の新車販売市場の鈍化というものもひょっとしたら影響しているのかもしれない。