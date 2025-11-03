俳優の寺田心(17）が2日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にゲスト出演。身長を伸ばし、筋肉も鍛えるようになったきっかけを明かした。

寺田は現在の身長は「177、8くらい」と語り、「筋トレ結構やっていて」と、その頻度も「週6、1日4時間くらい」と明かした。

寺田は中学入学当時は1メートル27。中高一貫校に通い、入学当初からの親友がVTR出演し「中学の頃は身長も小さかったので、伸びるプロテインとか。“食生活にも気を使っているのに、マジで伸びないんだよね”みたいな。その頃から筋トレをするようになって、“これで世間を見返すぞ”って感じで」と明かした。

寺田も「世間も、SNSのいじりもやっぱりありましたし、友達も仲良い子じゃないと“チビだな”って言われたりとか、“お前じゃ僕の身長超せない”とか言われてたりして悔しくて」と語った。

MCの山崎育三郎から、母は筋トレのことをどう思っているのか？と聞かれると「もう、あきれてます。何になりたいんだっていうのと、何をやりたいんだって言われます」と言いながらも「でも母は筋肉に良い食品とか絶対に買って来てくれるんですよ。どっかで何か見つけると」と感謝していた。