樋口久子 三菱電機レディスは24歳の仲村果乃が初優勝

国内女子ゴルフツアー・樋口久子 三菱電機レディス最終日が2日、埼玉・武蔵丘GC（6690ヤード、パー72）で開催され、首位に3打差の4位で出た仲村果乃（Plenus）が、待望のツアー初優勝を飾った。淡々とプレーすることを心掛け、7バーディー、1ボギーの66で回って通算14アンダー。最終組の3人を抜き去り、2019年と並んでツアー史上1シーズン最多タイ10人目の初優勝者になった。優勝会見では明るく、師事する通算29勝・吉川なよ子を超える永久シードの「30勝」を目指すと宣言した。

最終18番パー5。仲村は2オンを狙わず、「得意な距離を残す」とジャッジした。残したのは85ヤード。49度ウェッジを振り切ると、ボールはピン左下1メートルについた。2パットのパーでも優勝だったが、これを決めてフィニッシュ。ニコニコ顔でアテストへと向かった。

続く最終組がアテストを終えた後、仲村は涙を流しながら姿を見せた。表彰式では大会の顔である日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）・樋口久子相談役から「おめでとう。（吉川）なよ子さんによろしくね」と声を掛けられ、「はい」と返した。

その後、吉川に電話連絡。師匠は泣いて喜んでくれたという。

「私も泣いてしまって、あまり覚えていないのですが『良かったね』と言ってくださいました」

仲村は11歳からゴルフを開始。父親と楽しむことが目的だったが、ジュニア大会で結果を出すようになり、「もっと、うまくなりたい」と意識を変えたという。そして、高校1年時、同じ練習場で他の選手を指導していた吉川に弟子入りを志願した。

「先生に怒られることもありますが、愛のある怒り方なのでありがたいです。29勝もしているのにすごく謙虚ですし、人としても大好きです」

仲村は京都で生まれ育ち、大阪出身の今季全英女子オープンを制した山下美夢有とは、ジュニア時代に競い合った。同じく海外メジャー優勝者の西郷真央、笹生優花とも全国大会で顔を合わせていた。その3人は高校3年で受けた2019年のプロテストに一発合格。仲村は4度目の受験で22年11月4日に合格した。

「2度目のテストに2打差で落ちた時は、すごくショックで泣きじゃくりました。でも、先生は『落ちても死ぬわけじゃない。大丈夫』と言ってくださいました」

師匠からのアドバイス「自分で優勝をつかもうとしてはダメ」

高校卒業後、龍谷大に進学したのも「先生からゴルフを習い続けたい。地元・京都の大学がいい」と考えたから。4度目のテストで合格を果たしてからも師事を続け、予選落ちに終わった前週のマスターズGCレディース後も指導を受けている。

「トップが深くなり過ぎている感覚があったので、ハーフショットの感覚で打つことを相談しました。シーズン中なので迷いましたが、話し合ってやることにしました」

結果、ショットが復調。だが、初優勝への気負いはなかったという。

「先生から『自分で優勝をつかもうとしてはダメ。前に前に行き過ぎるとよくない』と言われていたので、『チャンスが来るまで待とう』という感じでした」

今季は前週までにトップ10が6度、2位が2度あったが、前のめりにはなっていなかった。この日も帯同した母・洋子さんいわく、仲村は「とてもマイペース」なタイプ。仲村自身も「ガツガツというより、ホンワリいきたいタイプです」と話しており、吉川もそれを理解した上でアドバイスを送っていた。

だが、1勝したことで仲村は大きな目標を口にした。

「来週（米女子ツアーとの共催大会・TOTOジャパンクラシック）も優勝して、アメリカツアーに行ってみたいです。あとは、師匠を超えて30勝したいです」

今季の初優勝者は、仲村も含めてツアー史上最多タイの10人。文字通り、「群雄割拠」の時代に入ったが、24歳の仲村は「30勝」に向け、マイペースに歩を進めていく。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）