「えっ、天使ですか？」宮崎あおいがサービスエリアグルメを両手にニッコニコ「最強すぎる」
大泉洋が主演を務め、宮崎あおいが共演するドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の公式インスタグラムが1日にオフショットを公開。弾ける笑顔でサービスエリアグルメを両手に持った宮崎の姿に、ファンから反響が寄せられた。
【写真】ず、ずっとかわいい…！ 宮崎あおい、貴重ショットをイッキ見
ドラマ『ちょっとだけエスパー』は、野木亜紀子脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。主人公・文太に大泉洋、文太の謎多き妻・四季に宮崎あおい、文太のエスパー仲間・桜介にディーン・フジオカ、円寂に高畑淳子、半蔵に宇野祥平、そして文太らに接近する謎の大学生・市松に北村匠海と、錚々たる顔ぶれが共演する。10月28日放送の第2話では、文太たちエスパーが任務遂行のため、四季の運転で箱根へ向かう姿が描かれた。
公式インスタグラムが公開したのは、そんな第2話からのオフショット。写真には、サービスエリアで売られているきゅうりと芋フライの串を持って笑顔でカメラを見つめる宮崎の姿が収められている。
このオフショットに、ファンからは「えっ、天使ですか？」「いまもずーっと変わらない！」「ずーっと可愛さ維持してるあおいちゃん最強すぎる」などの声が集まっている。
※宮崎あおいの「崎」の字は正確には「たつさき」
引用：ドラマ『ちょっとだけエスパー』公式インスタグラム（@chottodake_esper）
