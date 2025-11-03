『べらぼう』“開運先生”太田光がしゃべった！ 決めゼリフ横取りにツッコミ続々「お前が言うんかい笑」「アドリブだろ！」
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第42回「招かれざる客」が2日に放送され、太田光演じる開運先生が再登場。驚きの一言を発すると、ネット上には「お前が言うのかよwww」「ただの太田光じゃねーか!!」「アドリブだろ！」などの声が集まった。
【写真】第42回には爆笑問題がコンビで出演
歌麿（染谷将太）の「美人大首絵」で店を立て直して、賑やかに正月を迎えることになった蔦重たち。店の前で餅つきが行われて盛り上がる中、蔦重は集まった人々に正月の挨拶をし、店に畳を入れたことや新たに書物問屋を始めたことを報告する。
するとそこへ“開運先生”こと人相見の大当開運がやってくる。蔦重が「開運先生もお越しくださいました！」と紹介すると、開運先生は「や〜どうも」とポツリ。蔦重は開運先生に集まった人々の相について質問。開運先生は持っていた虫メガネで人々の顔を見ると「みんな笑っておるなぁ」とつぶやき「これは！“笑う門には福来る”の相じゃ〜！」と爆笑する。
開運先生は第41回に登場していたものの、セリフは「おう」といった返事のみ。そんな彼が早くも再登場して聴衆を盛り上げると、そこにいたつき手が「よいしょ！」と賑やかに餅をつきはじめる。
餅つきのつき手と合いの手を演じるのは“な〜にぃ〜!? やっちまったな!!”でおなじみのお笑いコンビ「クールポコ」。餅つきを見た開運先生が嬉しそうに「やっちまったなぁ〜！」と叫ぶと、ネット上には「お前が言うんかい笑」「太田が言うんかぁぁい」「ただの太田光じゃねーか!!」「ガチで太田さんが言いそうなんよw」「太田光の『やっちまったな』 はアドリブだろ！」といったツッコミが相次いでいた。
