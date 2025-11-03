Ｊ１清水エスパルスのＤＦ高橋祐治（３２）がこのほど、しずおか報知の単独インタビューに応じた。６月２１日のアウェー・名古屋戦で相手と接触し左膝を負傷。前十字靱帯（じんたい）断裂、半月板損傷で復帰まで手術から９か月と診断された。ピッチでのウォーキングが始まるなど順調にリハビリを進めているベテランが、サポーターへ“近況報告”する。（取材・構成＝武藤 瑞基）

―ケガから約４か月。

「順調に回復している。一歩一歩、リバウンドも繰り返しながら徐々に良くなっている感じです」

―７月８日に手術。柏時代も右膝で同じケガを負った。

「４時間ぐらいかかったと聞きました。最初は麻酔も効いていたけど、めちゃくちゃ痛かった。もしまた同じケガをした時、手術するか迷うぐらいの痛み」

―負傷した６月の名古屋戦は清水３年目で初めて自身のチャントが披露された。

「やっとチームに認められた。すごくうれしかったこともあった中でのケガ。悔しいし、申し訳ない気持ちにもなりました」

―続く柏戦では全選手が自身の背番号「３」でアップ。両サポーターからもメッセージが寄せられた。

「全員に励まされたし、あれがなかったらこんな前向きにはなれなかったと思う。この人たちのために、またピッチに戻る姿を見せたいって思えました」

―負傷した当日夜に、ＹｏｕＴｕｂｅでリハビリなどの配信を決めた。

「２回目のケガだし、人のためになることの方がいいんじゃないかと。どういうトレーニングをしているとか、気持ちの部分を発信していけたら、ケガをした学生やプロの人に少しでもプラスになれると思って」

―動画編集は奥様がお手伝いを？

「僕は機械オンチ（笑）。一番大切なリハビリがおろそかにならないよう『（編集は）私がやる』と言ってくれました」

―反響は？

「たくさんいただきます。多いのは僕もケガしました、私の息子もケガしましたというもの。学生にとっての１年って僕らの比じゃないくらい不安になると思う。少しでも頑張ってもらうよう手探りしています」

―最近のリハビリは？

「体幹ベースが多い。膝周り、お尻周りの補強をしつつ膝の機能を改善させる。すっと立った時に両足平等に体重が乗る、人間本来の正しい動きを取り戻したい」

―外でのメニューも。

「もうやっています。１００メートルジョグして、歩いて、１００メートルジョグみたいな。リバウンドも出ますが、ギリギリのところを攻めています」

―復帰を待っているサポーターに伝えたい思いは？

「チームを愛してくれていることに感謝しています。僕に対してはあまり考えすぎずというか、皆さんが忘れた頃に復帰すると思うので（笑）。温かく迎えてくれたらうれしいです」