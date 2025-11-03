ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

【ポーター】の三つ折り財布が登場！軽さと収納力を両立したスマートな逸品がAmazonで販売中！

熱と圧力を加えて光沢を出すシレー加工を施したナイロン生地が新鮮な印象を与える、カラーバリエーション豊富な小物シリーズ。パンツのバックポケットにおさまるサイズで、収納も充実しており使いやすさも抜群。

熱と圧力を加えた光沢のあるナイロン素材が、スマートで洗練された印象を与えてくれる。

重量わずか85gと軽量で、パンツのポケットにもすっきり収まるコンパクトなサイズ感となる。

収納スペースが充実しており、日常使いに適した高い機能性を備えている。

高品質な日本製で、耐久性と使いやすさを兼ね備えた長く愛用できる一品となる。