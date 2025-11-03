「僕の前立腺がんレポート」を連載中の今年6月に亡くなった医療ジャーナリストの長田昭二さん。文藝春秋編集部ではご親族の了承を得て、闘病生活にかかわった方々のインタビューを連載番外編としてお届けしています。

【画像】小路医師と長田さんの食事会。イタリアンのコースを完食したという（2025年4月5日）

今回は、主治医だった東海大学医学部腎泌尿器科学領域主任教授の小路直（すなお）医師に、長田さんの終末期の闘病生活について聞きました。

なぜGWから急激に悪化したのか？

――2025年に入っても、2-3月に香港に行くなど、息切れなど体調不良はありつつも比較的元気で過ごしていました。それが、ゴールデンウィークあたりから急激に悪化した印象があります。

小路 長田さんとは、私も2025年4月に個人的に食事をしているんです。その頃にはすでに「食べられない」とおっしゃっていましたが、イタリアンのコースを完食された。ワインも飲んでいました。



亡くなる3カ月半前、2月28日から3月2日まで香港を訪れていた長田さん。息切れや貧血などの体調不良はあったが、連日街歩きする元気があった ©文藝春秋

ところが、5月の連休ごろから痩せ始めた。「リュープリン」というホルモン療法の注射を打っていたので、本来は太るはず。「痩せる」のは危ないサインでした。5月には、画像上の転移巣も少しずつ大きくなってきていて、血液検査のCRPという炎症の所見、その炎症の影響で血液が固まる力を示す凝固能の数値も高くなっていました。

一方で、腫瘍マーカーのPSAの値は徐々に上がってはいるものの、そこまで上がっていなかった。末期になると劇的に上がる方もいますが、がんの悪性度が高いとPSAが大きく上がらないこともある。長田さんは後者のケースだったのかもしれません。

――そもそも、長田さんはなぜ痩せたんですか？

小路 やはり食事が取れなくなったからだと思います。

――例えば、長田さんが入院して、点滴で栄養を取っていれば改善した可能性はあるんでしょうか？

小路 一時的にはありえます。外来では、点滴以外にも、缶入りの高カロリー飲料を経口で飲んでもらう話も提案したんですが、そういう食べ物には頼りたくなかったようです。

抗がん剤を打たない選択はあり得たか？

――連載を読んでも、春先になると、まともに食事が取れていなかった様子がうかがえます。

〈4月に入った頃は、コンビニ弁当を1日かけて食べる――という感じだったが、いま（4月29日）は2日に1回おにぎりを1個食べる――という感じだ。当然空腹にはなるし、つねにお腹がギュルギュルと鳴っているのだが、弱い吐き気が「食べる」という行為を阻止するのだ。〉（「僕の前立腺がんレポート」第24回）

小路 食事がとれないと身体の中のバランスが崩れるんです。さらに長田さんの場合、がんが骨にも転移していて、血液は骨髄で作られますから貧血がゆっくり進行していた。加えて、がんの量が増えるとがん細胞から出てくる炎症性の物質も増える。身体の中のバランスを崩す要素がいくつもあったわけです。

それを改善するのはなかなか難しいですが、本来はそこに補液といって、点滴をしたりして何とかコントロールする。ただ、長田さんの場合、在宅医療を選択しましたから、それを常時出来るわけではありませんでした。

――長田さんは最後の1年、貧血を訴えていました。いまお話があったように、骨転移のために骨髄で血を作れず、貧血になっていたんですか？

小路 連載では、しきりに貧血のことを書かれていますが、正直なところ、貧血はそこまで劇的に進行してはいなかった。ヘモグロビンの正常値は大体13以上なんですが、長田さんはそれよりちょっと下の10とか、時々9というくらい。本来は輸血の適用はもうちょっと低いんですが、一度輸血してみたらものすごく体調がよくなった。それで定期的にしていました。

――ということは、貧血気味ではあったけど、むしろ体をだるくしていたのは、がん細胞による「炎症」だったということでしょうか。

小路 最後はそうですね。2025年2月ごろまで、輸血して体調がよくなっていた時期は炎症物質が高くなかったですから。ただ、抗がん剤でも貧血は進みますので、副作用における慢性的な貧血によるだるさもあったと思います。

――抗がん剤の副作用としての貧血ですね。最後に貧血に苦しめられたことを考えると、そもそも点滴の抗がん剤を打たないという選択肢はあったのでしょうか。

小路 抗がん剤を打っていなかったら、さらに半年ほど早く亡くなっていたかもしれません。点滴の抗がん剤の1剤目「ドセタキセル」の効果は少なかったんですけど、2剤目の「カバジタキセル」を使った後は急速にPSAが下がりました。あの薬で長田さんの生命予後がだいぶ延びたと思います。あの効果がなければかなり厳しかった。昨年（2024年）に一気に悪化する可能性もあったと思います。

