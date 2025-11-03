◇国内男子ゴルフ フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025 最終日(2日、千葉・成田ヒルズカントリークラブ)

フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025を制した佐藤大平選手が、ツアー初優勝の喜びを語りました。

2位に3打差を付け、最終日を首位で出た佐藤選手。この日はスコアを4つ伸ばし2位に2打差でツアー初優勝を飾りました。

10年目で初優勝を果たした佐藤選手は試合後、「いつできるんだろうと。『このまま出来ないのかな』と一瞬考えたこともありましたが、こうやって初優勝を迎えられて本当にうれしい気持ちです」と喜びを表現しました。

この日は1&2番ホールで連続バーディーを奪う立ち上がり。「早い段階でバーディーが取れて、自分のリズムをつかめた」と佐藤選手は語りました。

優勝後には仲間からウオーターシャワーの手荒い祝福を受けた佐藤選手。「経験してみたいなと思っていましたし、ああやってみんなに祝ってもらえるって本当に幸せだなと」と笑顔を見せました。

選手会が主催する国内男子ゴルフの新規大会として行われた本大会。「初代チャンピオンってうれしいですよね。ずっと名前が残ったらいいなと」と喜んだ佐藤選手は、「ここで満足せず2勝3勝と出来ればいいなと思っていますし、この大会を弾みにしてまた勝ちたい」と今後へ意気込みを表しました。