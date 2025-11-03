「広島秋季キャンプ」（２日、日南）

広島・森翔平投手（２７）が２日、今キャンプ初めてブルペンに入り、２１８球を投げ込んだ。黒田博樹球団アドバイザー（５０）から猛ゲキを飛ばされながらの熱投。直球の威力向上をテーマに掲げる今キャンプで、限界を突破して己の殻を突き破る。

ブルペンに響いた重みのある声に森の背筋は伸び、腕の振りは再び速まった。「そんなんでエースなれんよ」。声の主は左腕の投球を見つめていた黒田球団アドバイザーだった。１５０球を投げたあたりで注入された“ゲキ”を受けて再びギアは上がり、２００球を超える熱投につながった。

最終的に約１時間にわたって、投げ続けた。黒田氏からは投げ終わった後も「疲れてからも出力を上げてと言われた」という。「厳しくされたほうがいいので」と笑った左腕は、充実感をにじませながらブルペンから出てきた。

今季はシーズンを通してローテーションを初めて守り抜き、キャリアハイの７勝を挙げた。一方で「弱い球が増えるとバッターもコンタクトしてくる」という明確な課題も見つかった。そこで今キャンプでは「直球の質を良くすること」を大きなテーマに掲げて日南に入ってきた。

その方針通り、この日のブルペンでも直球が主体。同い年の石原にボールを受けてもらいながら、活発な意見交換も行った。

今季は規定投球回にあと１１イニング足りなかった悔しさもある。「疲れてきても長いイニングを投げるために、球数を投げていっても、いい質のボールを求めていく」と左腕。黒田アドバイザーからの言葉も胸に刻んで、腕を振りまくる。