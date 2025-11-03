〈「鼻毛の伸び具合まで観察しろ！」――駆け出し時代の支局長、井上ひさし、ヘミングウェイから教わった文章術の極意〉から続く

読売新聞の社会部記者として、長年スクープを報じてきた清武英利氏。その後、巨人軍の球団代表になるも、2011年に「読売のドン」こと渡邉恒雄氏の独裁を訴え、係争に。現在はノンフィクション作家として活動を続ける。

そんな清武氏が、約50年にわたる波乱万丈の記者人生と現代の記者たちの奮闘を描く『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』（文藝春秋）を刊行した。

今回は清武氏が巨人軍球団代表時代に裏方のスタッフから言われて心に刻んだ金言の数々を「特別読切」の第2弾として紹介する。

激怒して料理の並んだテーブルをドーンと叩いた

不遜な記者だった私を鍛え直してくれたのは、野球界の裏方とコーチたちではなかったか、と思うことがある。ハッとさせられる言葉を持ち、強い物言いの人が多かった。胸を鉄拳で打たれたような気になるときさえあった。

2004年8月、読売巨人軍でスカウトの裏金供与が発覚し、私は球団代表に否応もなく担ぎ出された。チームは泥沼状態が続いた。

後始末の私たちは読売グループのドンであった渡邉恒雄によくなじられた。彼が酔って、「俺は人の評価を誤ったのかもしれん」と罵倒されたこともある。巨人の新オーナーを託された社会部出身の先輩たちはうなだれていた。

――しかし、それはこれまでオーナーだったあなたの責任でもあるのではないですか？

そう思った瞬間、私は末席から、「お言葉ですが」と口を開いてしまった。

「なにぃ」と渡邉が激怒して料理の並んだテーブルをドーンと叩いた。テーブルのコップがフワリと宙に浮いた。



こうした理不尽な叱責を私が我慢できたのは、巨人の裏方たちに言われていたからだ。「簡単に辞めないでくれ。辞表を出すな」と。

なかでも、1軍マネージャーだった松尾英治の言葉は胸に迫った。

「このところ、うちの球団代表はみな2、3年で代わっていかれました。時間をかけないとチームは変わりませんよ。だから、代表には長くいてほしいんです」

彼は私の力を見込んで言ったのではない。松尾の言葉は、拙著『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』の第七章にも記したが、人はどんな言葉と出会ったときに奮い立つのかを教えてくれた出来事なので、改めて書いてみたい。

松尾は神奈川の戸塚高校から巨人に入団した元投手で、身長が185センチもあり、大きな顔は日に焼けてピカピカ光っていた。

「俺が長くいれば何とかなるのか」と私は言った。

「なります。代表のところがしっかりしてくれれば、強くなるに決まっています」。はっきりした声だった。

「俺は記者上がりだぞ。俺は素人だよ」

「大丈夫です。だって、ここはジャイアンツですよ」

「代表のところ」というのは、私が統括するスカウト部や外国人選手を獲得する国際部、トレード担当の編成調査室――つまり補強部門のことである。つまり、彼はこう言ったのだ。

――あんたはド素人だが、俺たちが精いっぱい手伝うから簡単に辞めるな。1日でも長く踏みとどまって、大艦巨砲主義の古い組織を改革しろ。

非エリートで低く真摯な目線を持つ育成論者

彼は「ジャイアンツは、非エリートのいないチームになってしまっています」とも助言してくれた。勇気のある発言だと思った。チームはドラフト1位やエリートの選手だけで勝てるものではない。それなのに読売のドンは補強第一主義に陥り、フロントは場当たりの補強で仕事をした気になっていた。そして貴重な脇役の存在や育成の重要性を忘れてしまっていた。

非エリート、つまり異能異才を大事にしようという彼の言葉は、迷いながら私が進めていた育成選手制度を後押しし、巨人が育成に傾斜していくきっかけになった。そのころ、巨人のスカウト部に近畿大学野球部コーチ出身の山下哲治がいたことも幸運だった。彼自身も大学でレギュラーを取れなかった非エリートで、低く真摯な目線を持つこの育成論者が2006年1月にスカウト部長に就いて、私を支えてくれた。

山下と計らって、私は2006年の第2回育成ドラフトで7人を一挙に育成選手として指名した。他球団は4球団合わせて5人を指名しただけだった。他球団の嘲笑が聞こえるようだったが、山下は活舌の悪い低い声で言った。

「笑わせておけばいいです。誰かきっと出てきますよ」

その言葉通り、このドラフトで獲った外野手・松本哲也は2009年の巨人日本一の原動力となり、投手の山口鉄也に続き、2年連続で新人王を受賞した。

山下はスカウト会議のたびに、「スカウトは選手を獲ってなんぼや。失敗を恐れるな」と口を酸っぱくして言い、彼らに変革を求めた。わかっていながらこれを実践するのは難しい。ドンやフロントへの忖度があり、失敗すれば立場が危うくなるという保身の念があるからだ。

阪神タイガースがぶっちぎりでリーグ優勝した理由

ドラフトの結果は数年後に明らかになる。今年、阪神タイガースがぶっちぎりでセ・リーグ優勝をしたのは、以下に示す2020年ドラフトで大成功をしたからだ。

1位 佐藤 輝明 内野手 近畿大学

2位 伊藤 将司 投手 JR東日本

3位 佐藤 蓮 投手 上武大学

4位 榮枝 裕貴 捕手 立命館大学

5位 村上 頌樹 投手 東洋大学

6位 中野 拓夢 内野手 三菱自動車岡崎

7位 郄寺 望夢 内野手 上田西高

8位 石井 大智 投手 高知ファイティングドッグス

1位の本塁打王・佐藤を4球団競合の中で抽選で獲ったことを言っているのではない。50試合連続無失点記録を打ち立てる石井大智を8位で獲得したことに加え、8人の指名選手のうち、実に5人までが大活躍し、4番やエースに成長した。十数年前までは「ドラフト下手」と陰口を叩かれた阪神スカウト陣は変身を遂げたのだった。

それはスカウトとフロントが変わればチームが変わるということである。しかし、逆に言えばどの球団でも大変身する可能性があるということだろう。常勝球団に近づくためには、スカウトを中心にしたフロント改革に加えて、競合他社が簡単に模倣できない「コア・コンピタンス（Core competence）＝絶対の得意分野」を見つける必要があるのだ。巨人が一時強かったのは、松尾や山下たちが支えた育成選手制度という「コア・コンピタンス」を抱いていたからだ、と私は信じている。

日本のロケットの父が残した人生訓

原稿執筆に疲れたり、自分の仕事に疑問を抱いたりすると、私は松尾から教わった「努力の音」という話を思い起こす。彼の同期だった川相昌弘のバント練習を巡る実話だ。

当時のジャイアンツ寮は練習場が隣接していて、打ち込む音が寮にまで響いた。バッティングマシンからボールが放たれる。「ゴーン」という音の後に、「カーン」という乾いた打球音が響き、ネットにボールが当たって、「カサカサ」の音で終わる。

休養日になると、2軍選手の多くは昼ごろまで寝床にいたが、川相は外出する日も午前中に練習してから出かけた。彼の努力の音は寝ていても聞き分けられた。ゴーンの後に、「カン」という短い音しか聞こえないからだ。バントの練習をしているのだった。

「その単調な繰り返しが自分たちにはできなかった」と松尾は言った。1日のわずかな差、それが小柄な川相に犠打通算533本という世界記録を打ち立てさせたのだ、と松尾は言う。

同じような話を、日本のロケットの父・糸川英夫が『一日一発想366日』（講談社α文庫）に残している。

〈一枚の紙の厚さは、ほとんど測れないほど薄い。しかし、電話帳を数十冊積めば、人の背の高さになる。小さなステップでいい。それを根気よく上がり続ければ、ある日きっと、それまで自分が夢見ていた頂点に立っていることだろう〉

階段を毎日、わずか1段でも上がっていくか、理由をつけて階段の下にとどまるか、その違いが大変な差を生んでいく。1とゼロとでは全く違う。そんなことは誰でも知っているという人は多い。だが、そうした単純な真実を自分の言葉に乗せて語りかける人が周りにいるかいないかで人生は変わってくる。（文中敬称略）

