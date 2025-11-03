きょう3日（月）は文化の日、3連休最終日という方も多いかもしれません。全国的に北風の冷たい一日となるでしょう。きょう3日（月）は低気圧が東北付近を通過する予想で、上空には強い寒気が流れ込む予想です。日本海側は冷たい雨、本州の山でも雪が降りそうです。また、各地で北風が強まって気温が低くなります。連休最終日は雪や寒さにお気をつけください。

■全国の天気

東北から山陰にかけて日本海側を中心に広く雨で、雷を伴う所もあるでしょう。落雷や突風にご注意ください。北陸や東北の日本海側は雨風が強まりそうです。これまでの大雨で地盤の緩んでいる所がありますので、土砂災害に警戒が必要です。

北陸周辺の高い山では雪で、北陸や関東甲信の県境付近は雪が強まるでしょう。山道では雪が積もる可能性がありますので、冬用タイヤやチェーンの準備をお願いします。一方、北陸の平地では激しい雨の降る所がありそうです。太平洋側は日の差す所が多いですが、昼前には関東や東海なども一部で雷雨があるでしょう。北海道は午後、晴れる所が増える見込みです。

■予想最高気温

ほとんどの所できのう2日（日）より低くなるでしょう。盛岡や長野は11℃、西日本も20℃に届かない所が多い予想です。東京都心は21℃で、きのう2日（日）より少し高いものの、午後は北風が強まって急に寒くなってきそうです。暖かい服装でお出かけください。

【きょう3日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 :9℃ 釧路 :10℃

青森 :12℃ 盛岡 :11℃

仙台 :15℃ 新潟 :15℃

長野 :11℃ 金沢 :13℃

名古屋:18℃ 東京 :21℃

大阪 :18℃ 岡山 :18℃

広島 :18℃ 松江 :16℃

高知 :20℃ 福岡 :19℃

鹿児島:22℃ 那覇 :27℃