「SNSの勝利、オールドメディアの敗北」と言われた昨年の兵庫県知事選からまもなく1年（11月17日に投開票）。県議会の不信任を受けた失職から111万票余りを獲得し、再選された斎藤元彦知事だが、告発文書に端を発した県政の混乱と県民の分断は一向に収まらない。直近の議会や記者会見では、質問に答えない答弁、個人PRのようなSNS、県の不祥事に対する説明の遅さなど、知事の情報発信のあり方にあらためて批判が高まっている。（以下、文中敬称略）

（松本 創：ノンフィクションライター）

兵庫から宮城へ広まったデマと誹謗中傷のSNS選挙

「兵庫県の知事選挙の時になあなあにしてしまった結果、このようなことが起こってしまったと思います」

10月26日に行われた宮城県知事選で6選を果たした村井嘉浩は、SNSで「メガソーラー大歓迎」「外国人労働者大量受け入れ推進」といった自身に関するデマや誹謗中傷が飛び交い、参政党が全面支援する和田政宗（前参院議員）に猛追された選挙戦をそう振り返った。こうしたSNS投稿について「厳しい態度も必要」として、名誉棄損罪などでの告訴・告発を検討しているという。

村井は、兵庫県知事の斎藤元彦が総務省官僚時代に宮城県へ出向し、財政課長などを務めたときの上司だ（2013年7月〜2016年3月)。

斎藤が初出馬した2021年知事選には出陣式に駆け付けた間柄で、告発文書問題の当初も「非常にまじめな方で、職員の評判も良かった。高く評価している」と語っていた。だが、昨年11月の兵庫知事選で、斎藤の対立候補や疑惑を追及した県会議員に向けられたデマや誹謗中傷と同様の攻撃を自ら受け、その深刻さを痛感したようだ。

今年4月には、村井が会長を務めていた全国知事会が公正な選挙制度を国に求める提言書を出している。昨年の兵庫県知事選で政治団体NHK党の立花孝志が自ら立候補しながら斎藤を支援した「2馬力選挙」や、SNSでの誹謗中傷や真偽不明情報への対策、ポスターや政見放送の品位保持規定の徹底などを求める内容だ。これには当の斎藤も賛同している。

9月県議会では、この点が問われた。兵庫が震源となった、つまり自分自身が応援を受けた2馬力選挙について、どういう認識で知事会の提言に賛同したのか。民主主義をゆがめる2馬力選挙は許されないと強いメッセージを出すべきではないか──。質問者は自民党の奥谷謙一県議。百条委員会委員長を務め、立花の攻撃の標的となった当事者である。

だが、斎藤の答弁は従来通り、他人事のような一般論に終始した。

質問に答えない答弁に県議会から苦言

「公明かつ適正な選挙が必要という提言に賛同した。必要があれば議論・合意形成を図り、立法措置を取ることが大事」

「自分は一候補者として主張や公約を訴え、県民の負託をいただいた。他の候補者についてはコメントしない」

何度か再質問が行われたが、要約すればこれだけだ。まったく質問に答えていない。

9月県議会で答弁に立つ斎藤知事。手前左が奥谷県議

誠実とは言い難い斎藤の答弁に対し、県議会議長の山口晋平は閉会挨拶で「一部議論が深まらなかった。議会として決して本意ではない」と異例の苦言を呈した。議会後の会見では「今の知事答弁では健全ではない。沈黙していると承諾した証しになるので発言した」と意図を語ったが、これに対しても斎藤は「できる限り答弁している」「（答弁が十分かどうかは）評価の問題」と聞き入れなかった。

奥谷も山口も2021年の知事選では自民党会派を割って出て、斎藤を担いだメンバーだった。先の村井もそうだが、かつて応援した者にも一切耳を貸さない斎藤の姿勢は、周囲との溝を深めるばかりだ。県議会には不満がくすぶり、「再び不信任案を」との声も一部にある。ただ、選挙で跳ね返された1年前の記憶もあり、大きな声にはなっていない。

「真摯に受け止め」連発、空転する記者会見

苦言や批判には正面から答えず、質疑応答を空転させる。自分の見解や正当性のみを主張する。論理破綻や根拠のなさを突かれると、「真摯に受け止める」「ご意見として受け止める」と決まり文句で受け流す。斎藤の答弁は、相手をかわす詭弁術ですらなく、まるで相手が存在していないように一方通行だ。言葉が交わらないコミュニケーション不全が延々と繰り返される。

毎週の定例会見でも、私を含め多くの記者が「質問にきちんと答えるべきだ」「同じ文言の繰り返しはやめてほしい」と何度も求めてきた。2馬力選挙について、「選挙の当事者なのでコメントしない」と繰り返す斎藤に、私は「選挙中ならともかく、選挙後に大きな社会問題になっている。当事者だからこそ語るべき」と言ったことがあるが、やはり「ご意見として」受け流されるのみだった。

9月17日の定例会見で印象に残る質問があった。問うたのは神戸新聞の記者だ。

──告発文書があったから、職員と知事の関係が見直される機会になったという声を職員から聞く。知事にとっては誹謗中傷性の高い文書だったかもしれないが、職員に感謝を伝えることが少なかったと反省も述べておられた。今振り返って、文書がもたらしたプラスの影響はないか。

この記者は昨年3月27日、告発文書の存在と元県民局長が作成したことが初めて公表された会見で、斎藤から「嘘八百」「公務員失格」という答弁を引き出し、その発言は後に第三者委員会でパワハラ認定された。記者が県政担当を離れるのを前に、あらためて原点を問うたのだった。

だが、斎藤の答えはまたも空しかった。

県発行のデジタル商品券で不祥事

「誹謗中傷性の高い文書ということで県としては対応してきた。さまざまなご指摘、ご批判をしっかり受け、職員のみなさんとのコミュニケーションをしっかりやっていく」

──再選後の初登庁時に「耳の痛い話こそ聞く」とおっしゃった。第三者委や百条委も「異なる意見に耳を傾けるべきだ」と指摘していた。自己評価として、今それはできているか。

「自分自身としては、日々の業務を職員のみなさんに協力いただきながら実施していると思っている。9月補正も『はばタンPay＋（ペイプラス）』ほか必要な予算編成をしっかりできたし、『創造的復興サミット』など必要な事業、施策を着実に実施している」

「はばタンPay＋」とは、県独自の物価高対策として盛んにPRしてきたプレミアム付きデジタル商品券のこと。「創造的復興サミット」は、阪神・淡路大震災30年と大阪・関西万博に合わせて開いた会議。いずれも斎藤の目玉施策であり、批判的ニュアンスの質問に自己アピールで返した形だった。

国内外の災害被災地から首長らが集まった「創造的復興サミット」で、久元喜造・神戸市長と

ところが、その「はばタンPay＋」で不祥事が起きる。

不祥事説明は4日後、YouTuberが視察に同行

購入受け付け初日の10月23日、申請者の個人情報が漏洩したのだ。開始1時間半で受け付けは停止されたが、最大17件34人分の氏名、住所、電話番号などが他の申請者の画面に表示された。うち1人はマイナンバーが漏れた恐れがある。

斎藤の反応は鈍かった。記者クラブの囲み取材に応じ、情報漏洩を謝罪したのは発生4日後の同27日。フォロワー29万人超のXでも同日、お詫びと受け付け再開の告知を投稿したが、「もっと早く情報発信するべきでは？」と記者に問われた。漏洩後の3日間、何事もなかったように自分の写真入りで視察や会合の投稿をしていたからだ。

この指摘も斎藤は認めず、「漏洩対象者への対応やセキュリティ強化を優先した。県の対応は適切だった」と述べた。

「はばタンPay＋」情報漏洩のお詫び投稿

漏洩が起きた23日、県の情報管理をめぐるもう一つの問題が県議会総務常任委員会で指摘されている。県広報広聴課のXアカウントへの不正アクセス疑いだ。

県の広報アカウントが斎藤を応援する特定の個人をフォローしていた。それがXで話題になると、ほどなくフォローは解除された。

担当職員は一連の操作を否定。調べると、不明なIPアドレスからのログインと操作の履歴が見つかった。フォローされた個人アカウントは、今年の終戦の日に斎藤が甲子園球場で黙祷する写真を加工・投稿したとして注目されていた。

同委員会でこの件を質した上野英一県議は、斎藤の視察先に特定のYouTuberが同行して配信を行っていることも指摘。情報発信のあり方がおかしいと疑問視した。

「知事のSNSは県政の施策や取り組みをわかりやすく発信する目的よりも、自分のアピールになっている。そのことがネット上でいろいろ問題になっていると思う」

斎藤元彦が使い分ける「2つの顔」

〈自分の目から見たストーリーは雄弁に語るが、不都合な指摘や批判には耳をふさぎ、無表情に官僚答弁を繰り返す。一連の告発文書問題への対応とまったく同じだ。今回の選挙で明らかになったのは、不信任決議で「知事の資質を欠く」とされた斎藤の変わらなさであろう〉

昨年の兵庫県知事選を追い、月刊誌『世界』に寄せたルポに私はそう書いた。それから1年、彼を見続けてきたが、やはり変わったとは思えない。

むしろ、SNS選挙の成功体験により、2つの顔をはっきり使い分けるようになった。

一つは県議会やマスコミに向ける無表情な、コミュニケーションを遮断する顔。もう一つは「推し活」のように群がる支持者、「私設広報」ともいうべきYouTuberや自身のSNSで見せる笑顔。「公」を軽んじ、「私」を優先する姿勢がより鮮明になってきた。

斎藤への抗議活動やデモも、知事が煽り続ける社会の分断

ただ、それが支持されてしまうのがSNSの時代なのかもしれない。斎藤が時々訪れるという飲食店の店主が、こう語っていた。

「斎藤さんは偏向マスコミのしつこい追及に必死で耐えている。すごいメンタルだと思う。うちに来た時は穏やかな顔をされていた。挨拶程度の会話だけど、命がけで改革に取り組んでいるのはわかる」

反マスコミ感情と自分の見たいイメージの投影。1年前の街頭で何人もの聴衆から聞いた斎藤支持の理由がそのまま生きている。

一方で、定例会見や県議会本会議の日には斎藤への抗議活動やデモが行われ、辞任要求の声が日に日に高まる。SNS選挙で生じた分断が埋まる兆しは見えず、さらに分極化が進む。見て見ぬふりをしながら、斎藤はそれを煽り続けている。

県議会初日、数百人規模の斎藤知事への抗議デモが行われた

