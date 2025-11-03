◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３５節 磐田１―０長崎（２日・ヤマハ）

ジュビロ磐田はホームで２位の長崎と対戦し、１―０で競り勝った。前半４５分、ＦＷ渡辺りょう（２９）が先制ＰＫ。今季リーグでは初めて３バックでスタートする安間貴義監督（５６）の策がはまり、リーグ最多得点の強敵を完封した。安間体制初の連勝でプレーオフ（ＰＯ）圏の６位・仙台に勝ち点１差の７位に浮上。

冷たい秋風とは裏腹に、ヤマハのムードは最高潮に達した。磐田が元日本代表ＭＦ山口蛍らを擁するＪ２屈指のタレント軍団に隙を与えず、ゲームを締めた。就任後初の連勝をマークした安間監督は「それぞれの仕事を積極的にこなしてくれた」と選手に拍手を送った。

元沼津コンビが虎の子の１点をたたき出した。前半４５分、ボックス内に仕掛けたＭＦブラウンノア賢信（２４）が倒され、ＰＫを獲得。キッカーの渡辺は前節の愛媛戦で失敗しており、「正直蹴るか迷った」という。だがＤＦ松原后（２９）から「絶対いける」と背中を押され覚悟を決めた。右足からのキックはほぼ正面だったが、ＧＫの股を抜けてネットに吸い込まれた。「嫌なイメージがよぎったけど、神様が味方してくれた」。決勝点となった一撃を安堵（あんど）の表情で振り返った。

チームとしても秘策がはまった。今季は前体制含め４バックが基本だが、安間監督は長崎と同じ３バックを採用。中盤はアンカーのＭＦ中村駿（３１）の前にＭＦ金子大毅（２７）とＭＦ上原力也（２９）が並ぶ３ボランチで対峙（たいじ）させた。指揮官が「いい仕事をしてくれた」と評した通り、金子はリーグ最多１７得点のＭＦマテウス・ジェズスを徹底マーク。相手キーマンをいらつかせ、完封に大きく貢献した背番号６は「少しでもリズムを崩そうと思っていた。準備してきたからこそ」と胸を張った。

球際の戦いでも劣ることなく、６月以降１６戦負けなしだった長崎に約５か月ぶりの土を付けた。３試合を残し７位に浮上。開幕前目標に掲げた優勝の可能性は消滅したが、４位・大宮と勝ち点３差、６位・仙台と同１差とＰＯは射程に入った。次は９日に敵地で山口戦。「（３バックに）手応えは感じたけど、一つ勝っただけ。浮かれることなく準備する」と渡辺が話した通り、“ゴール”まで緩めず走り抜く。（武藤 瑞基）