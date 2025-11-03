◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス 最終日（２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

プロ３年目の仲村果乃（２４）＝プレナス＝が今季１０人目となる初優勝を飾った。３打差４位で出て７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１４アンダーで逆転勝利。京都出身でプロテストは２２年に４回目の挑戦で合格し、今季は２位が２度の悔しさを晴らした。奈良育英高１年時から師事するツアー２９勝の吉川なよ子（７６）に朗報を届け「先生を超えたい。３０勝したい」と永久シード獲得を目標に掲げた。

最終１８番をバーディーで締めた１０分後。初Ｖを知った仲村はうれし涙をぬぐった。３打差を逆転し、今季２位が２度の“シルバーコレクター”を返上。「すごく緊張した３日間だった。最終日にビッグスコアであがれたのはすごく成長してるんじゃないかな」と喜びをかみしめた。

師匠の吉川なよ子に吉報を届けた。前週の２戦連続予選落ち後に指導を受け、トップの位置を変更。この日はフェアウェーキープ率９２・８％となり、６６で上位陣をまくった。優勝直後に吉川へ電話し「泣いて喜んでくれた。私も泣いた」と明かした。高校１年時から指導を受け、京都の神社で２００段以上の階段を激走。２度目のプロテストに落ち「ゴルフやりたくない」と大泣きした時は「死ぬわけじゃない」と励まされた。

２００１年度生まれの国内ツアーＶは１３勝の山下美夢有、６勝の西郷真央、２勝の笹生優花に次ぐ４人目。仲村は「先生を超えたい。３０勝したい」と永久シード入りの野望をぶち上げた。（星野 浩司）

◆仲村 果乃（なかむら・かの）２００１年７月３日、京都市出身。２４歳。父・英治さんの影響で１１歳からゴルフを始める。奈良育英高１年時からツアー２９勝の吉川なよ子に師事。２２年プロテストに４度目の挑戦で合格。龍谷大は２年時に中退。スポーツ歴はバレエ、空手。名前は「夏乃にしようとしたら字画が良くなかったから果乃に」と母・洋子さん。好きな歌手はＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ。１６２センチ。家族は両親と姉。