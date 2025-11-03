◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル、良）

第１７２回天皇賞・秋は２日、東京競馬場で行われ、日本ダービー２着から直行で臨んだ１番人気のマスカレードボールがＧ１初制覇。史上６頭目の３歳馬Ｖを果たした。クリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）に続く３週連続のＧ１勝利。２着には同じく３歳の皐月賞馬ミュージアムマイルが入った。

【レースメモ】

◆クリストフ・ルメール騎手 ２３年イクイノックス以来、６勝目。Ｇ１は今年４勝目、通算５７勝目。重賞は今年９勝目、通算１６８勝目。

◆手塚貴久調教師 延べ５頭の出走で初勝利。Ｇ１は２３年皐月賞（ソールオリエンス）以来、通算１０勝目。重賞は新潟２歳Ｓ（リアライズシリウス）以来の今年３勝目、通算４１勝目。

◆ドゥラメンテ産駒 延べ２頭の出走で初勝利。Ｇ１は今年２勝目、通算１５勝目。重賞は今年５勝目、通算３１勝目。

◆社台レースホース ９６年バブルガムフェロー以来、通算３勝目。Ｇ１は安田記念（ジャンタルマンタル）以来の今年２勝目、通算４０勝目。重賞はアルテミスＳ（フィロステファニ）に続く今年５勝目、通算２７５勝目。

◆社台ファーム １４年スピルバーグ以来、通算７勝目。Ｇ１は安田記念以来、今年４勝目、記録のある１９８６年以降で通算１０８勝目（ほかにＪＧ１・３勝）。重賞はアルテミスＳに続く今年１７勝目、８６年以降で通算５７５勝目。（記録はすべてＪＲＡ）