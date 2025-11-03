1時間遅刻の理由「渋滞で」は嘘だった！親友が遅れた本当の理由にブチ切れ【ママリ】

「ごめん渋滞で」に隠された真実とは…？

この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。友だちとの待ち合わせで「待った」「待たされた」という経験を持つ人もいますよね。それなりの事情があったり、めったにないことであれば特にトラブルになることもないかもしれません。しかし、遅刻が常習化してくると待たされる方は少しずつストレスが溜まり、いつしか爆発してしまうのではないでしょうか。遅刻しやすい友人の性格をある程度分かっていたとしても、やはり「それが当たり前」という態度を取られてしまうとモヤモヤはいつか限界を迎えるように思います。

主人公の杉浦さほには、新井ふうかという中学のころからの友人がいます。同じ趣味をもつことから社会人になって2人で遊ぶ頻度が増えたさほとふうかですが、性格は真逆です。ふうかは約束の時間10分前には待ち合わせ場所に到着したいタイプで一方のふうかは遅刻の常習犯。





さほはふうかの遅刻グセにたびたび「モヤッ」としていたため、ある時の約束でふうかに「家に出るタイミングで連絡をして」と伝えます。ふうかが家を出るタイミングを知ってさほが家を出るようにすれば、お互いにストレスなく待ち合わせ場所に行けるというアイデアだったのですが…？

©eikiccy

さほは敢えて言っていなかっただけで、ふうかが遅刻してくる本当の理由を「寝坊」と分かっていたようです。しかし、ふうかはさほに突っ込まれないのをいいことに、これまでは遅刻の理由を「渋滞」と言っていたのですね。



本当の理由が分かっていながらもふうかと友人関係を続けたのは、さほにとってもふうかと過ごす時間が楽しいと思えたからなのでしょう。しかし、堪忍袋の緒が切れたさほはついにふうかに「寝坊が本当の理由でしょ」と問い詰めました。



相手との関係をリセットしたい時、または相手とこれからもちゃんと関係を続けたい時は、さほのように誤魔化さず本音でぶつかる瞬間が必要なのでしょうね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）