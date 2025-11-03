【スキンケア6選】冬支度はできていますか? 今から揃えたいおすすめアイテム!
朝晩の冷え込みがかなり本格的になってきましたね。夏の紫外線ダメージが出始め、さらに乾燥の影響も加わる今、お肌はとても敏感な時期です。肌の奥に水分を届け、しっかり保湿で蓋をするというシンプルなケアこそが、やはり一番大切なポイントではないでしょうか。あれもこれもと取り入れたくなりますがしっかり水分があり適度に油分のある肌はそれだけで明るく潤ってみえるものです。
乾燥、くすみを感じない肌へ
紫外線ダメージでお肌がカサついたり、ゴワつきやくすみを感じる方も多いのではないでしょうか。
そうなるとベースメイクのノリも悪くなったり崩れやすくなったりします。今こそスキンケアを丁寧にお肌をしっかりサポートしていきましょう!
夜はクレンジング、朝は洗顔に
SKIN1004 ヒアルーシカ ジェントルクレンジングミルク
価格:2,375円(税込)
吸収されにくいヒアルロン酸が肌の角質層まで浸透するようにサポートされていて、洗い流した後のしっとり感がとても素晴らしいと思います! セラミド、ペプチド、ビタミンE配合で水分バリアで肌を守り、保湿効果に肌荒れ予防までできるクレンジングミルクです。
アイメイクやリップメイクはポイントリムーバーで先に落としておくのがおすすめです。朝の洗顔としても使えるのでミルククレンジングは1本あると今からの時期かなり重宝すると思います。
潤いとハリ不足にはこれ
ARGITAL ブライトニングローズフェイスオイル
価格:4,950円(税込)
乾燥からくるくすみや肌のゴワつきを一掃してくれるオイル美容液で、豊富なビタミンにローズ精油など香りでも癒やしてくれるアイテムです。
使い方は本当にマルチで化粧水の後でも、ブースターとしても、またお風呂に入りながらのオイルマッサージにもおすすめです! 肌のコリもほぐれ柔らかくなった肌はスキンケアの浸透もグンと上げてくれます。
お肌表面のケアも大切
ALBION フラルネ フルリファインミルクf EM
価格:5,500円(税込)
こちらは先行乳液なので洗顔後まずこの乳液からスタートします。肌の密度がギュッと上がるような使い心地で、目で見ても分かりやすいくらいふっくら艶のあるお肌にしてくれます。
毛穴さえも目立ちにくく感じ、乾燥からくるくすみケアにもとてもおすすめです!
肌の奥へ水分チャージ
Anua PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム
価格:3,200円(税込)
夏が終わって秋になる頃カサカサした赤みが出やすい方には特におすすめしたくて、浸透力が高いので肌の奥まで潤いを届けてくれるようなプリッと元気な肌になります。
紫外線ダメージから肌がくすみやすい方にも一度使ってみてほしいアイテムです! サラサラしたテクスチャーで朝のメイク前にも取り入れやすいと思います。
進化したタンタンクリーム
DEW タンタンコンクドロップα
価格:5,280円(税込)
9月にリニューアルしパワーアップしたこちらのクリームは、2種のヒアルロン酸を組み合わせ配合量がなんと2倍になりました!
そして新たに保湿成分も加わりしっとり感と弾力がとても分かりやすくなりました。テクスチャーも前のものより少し緩くなったかなと思います。保湿しながら閉じ込める最後のクリームとしてとても頼もしいアイテムです。
※パッケージはリニューアル前のものですが、中身は最新のリニューアル後仕様に変更されています。
頭皮のケア、油断してない?
AROMATICA ローズマリー&ゼラニウムスカルプスクラブ
価格:2,400円(税込)
ヒマラヤピンクソルトと高純度の天日塩が頭皮にたまった古い角質をやさしく除去し、パンテノールやセラミドで頭皮の奥まで水分を届けてくれます。
髪を濡らしシャンプーの前に頭皮ケアすることで、シャンプーの泡立ちがかなりよくなり、量もいつもより少なめで大丈夫でした。乾燥して硬くなった頭皮も、自宅でしっかりケアできたら嬉しいですよね！
気になるアイテムはありましたか
紫外線ダメージをため込まず、乾燥対策をしながら気持ちよく冬を迎えましょう！