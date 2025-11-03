　長崎県雲仙市議選（定数17）は2日投開票され、新議員の顔触れが決まった。内訳は現職12人、新人5人。党派別では公明1人、共産2人、無所属14人だった。

　今回から定数は2減。候補者たちは地域活性化策などで支持を訴えた。

　投票率は過去最低の56・46％で、前回を9・12ポイント下回った。当日有権者数は3万3390人（市選管調べ）。（本山友彦）

■雲仙市議選得票（開票終了）　
当　1，748　大久保正美　無現（6）
当　1，704　柿田　耕平　無新（1）
当　1，579　松尾　文昭　無現（6）
当　1，390　大山　真一　無現（3）
当　1，272　平野　利和　公現（5）
当　1，223　上田美代子　共新（1）
当　1，120　山本　松一　無現（3）
当　1，103　坂本　弘樹　無現（5）
当　1，095　藤本淳次郎　無現（3）
当　1，016　林田　哲幸　無現（5）
当　  　909　広瀬　猛男　無新（1）
当　  　883　町田　康輔　無新（1）
当　  　854　矢崎　勝己　共現（3）
当　  　699　小畑　吉時　無現（6）
当　  　625　深堀　善彰　無現（6）
当　  　612　渡辺　勝美　無現（4）
当　  　503　下楠薗康司　無新（1）
　　  　396　林田　武志　無新　