［長崎県］新議員顔触れ決定 雲仙市議選
長崎県雲仙市議選（定数17）は2日投開票され、新議員の顔触れが決まった。内訳は現職12人、新人5人。党派別では公明1人、共産2人、無所属14人だった。
今回から定数は2減。候補者たちは地域活性化策などで支持を訴えた。
投票率は過去最低の56・46％で、前回を9・12ポイント下回った。当日有権者数は3万3390人（市選管調べ）。（本山友彦）
■雲仙市議選得票（開票終了）
当 1，748 大久保正美 無現（6）
当 1，704 柿田 耕平 無新（1）
当 1，579 松尾 文昭 無現（6）
当 1，390 大山 真一 無現（3）
当 1，272 平野 利和 公現（5）
当 1，223 上田美代子 共新（1）
当 1，120 山本 松一 無現（3）
当 1，103 坂本 弘樹 無現（5）
当 1，095 藤本淳次郎 無現（3）
当 1，016 林田 哲幸 無現（5）
当 909 広瀬 猛男 無新（1）
当 883 町田 康輔 無新（1）
当 854 矢崎 勝己 共現（3）
当 699 小畑 吉時 無現（6）
当 625 深堀 善彰 無現（6）
当 612 渡辺 勝美 無現（4）
当 503 下楠薗康司 無新（1）
396 林田 武志 無新