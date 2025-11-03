2025年秋の叙勲受章者が発表され、大分県内からは54人が選ばれた。地方自治や専門分野で顕著な功績を残した旭日章が10人、長年公務に従事した瑞宝章が44人だった。

県内の受章者（敬称略）

▽旭日小綬章（3人）

中野 五郎79 元臼杵市長 臼杵

藤本 昭夫82 元姫島村長 姫島

渡辺 教和80 元日本自動車販売協会連合会理事 大分

▽瑞宝小綬章（8人）

金田 嗣教80 大分工業高専名誉教授 臼杵

坂本美智雄70 元県企業局長 大分

佐藤 裕哲73 元公立高校長 大分

首藤 英夫70 元大分区検副検事 臼杵

奈良 浩二70 元大分市消防正監 大分

渕野 勝弘71 元緑ケ丘保養園院長 大分

山崎 隆典72 元公立高校長 玖珠

渡辺 範幸70 元熊本地裁事務局長 大分

▽旭日双光章（5人）

板井 良助76 元県公安委員長 竹田

一木 俊広75 元県選管委員長 日田

井上 雅公72 県医師会常任理事 佐伯

国宗 秀樹85 元県空手道連盟会長 大分

新開 洋一76 元宇佐市議 宇佐

▽瑞宝双光章（13人）

市川 寿一66 元佐伯市宇目消防団長 佐伯

岩尾 孝孜84 元警察庁技官 杵築

金丸 和浩69 元西別府病院臨床検査技師長 別府

北畠 法文76 民生・児童委員、河内保育園長 豊後高田

佐藤 邦男71 元日本郵政公社職員 大分

高椋 清70 「創生園」施設長 中津

谷本 親史88 元公立高校長 大分

冨高 松雄70 元県生活環境部長 大分

平原 健史70 元県福祉保健部長 大分

松田 恵治84 元北九州工業高専事務部長 佐伯

三笘真治郎71 元公立中校長 日田

山田 英治70 元県人事委員会事務局長 大分

若杉知恵美60 「別府整肢園」看護課主査 大分

▽旭日単光章（2人）

塩崎美佐子87 元竹田市寺町自治会長 大分

三上 忠治88 元並石土地改良区理事長 豊後高田

▽瑞宝単光章（18人）

麻生 秀次66 元豊後大野市消防団副団長 豊後大野

穴井 靖彦58 元「大分県のぞみ園」園長 日田

有馬 昭郎62 元国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局別府重度障害者センター支援課長 別府

石井 吉人67 元日田市消防団副団長 日田

石崎 常生71 元大分市消防団分団長 大分

今井 克之66 元臼杵市消防団分団長 臼杵

後田みはる61 元自衛隊別府病院看護課健康管理センター師長 別府

大亀かおる63 元大分大医学部付属病院看護部副看護部長 由布

加藤 俊範66 元豊後大野市消防団副団長 豊後大野

川野 忠幸57 佐藤塗工建築工事部長 大分

北村 正美67 元中津市消防団副団長 中津

行徳 忠己69 元宇佐市消防団分団長 宇佐

草野 修智72 元杵築市消防団副団長 杵築

後藤 勝己76 元由布市消防団副団長 由布

竹本 富喜71 元中津市消防団副団長 中津

中原 憲夫74 元大分市消防団分団長 大分

久継 孝憲75 元別府市消防団副分団長 別府

山田 郁63 元大分大医学部付属病院看護部看護師長 大分