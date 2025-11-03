秋の叙勲受章者が3日付で発表され、長崎県内在住者では、公務などに長年にわたり従事して功績を挙げた人が対象の瑞宝中綬章5人を含む60人が選ばれた。

県内の受章者（敬称略）

▽旭日小綬章（1人）

馬込 彰73 元県議 新上五島

▽瑞宝小綬章（10人）

青崎 孔73 元公立高校長 長与

伊東 次雄70 元佐世保市消防正監 佐世保

江見 雅博72 元海自佐世保警備隊司令 佐世保

小山 曙美87 元公立高校長 諫早

楠田 恭子73 元公立特別支援学校長 南島原

滝田 泰博76 元県監査事務局長 長崎

広田 勲76 元公立高校長 長崎

藤 泉75 元県文化・スポーツ振興部長 長崎

外村 尚敏73 元海自第1海上補給隊司令 佐世保

吉田 明72 元海自誘導武器教育訓練隊司令 佐世保

▽旭日双光章（11人）

佐藤 正洋82 元長崎市議 長崎

殿村 育生74 県サッカー協会長 長崎

西 日出海71 元佐々町議 佐々

法村 正樹70 元新上五島町議 新上五島

浜田 孝則79 元時津町議 時津

前田 治伸77 県医師会理事 佐々

松川 暢男85 元県合唱連盟理事長 長崎

松瀬 清80 県森林組合連合会代表理事会長 平戸

水口 直喜70 元時津町議 時津

山崎 善仁77 県商工会連合会副会長 西海

山田 雅弘71 元佐世保市歯科医師会長 佐世保

▽瑞宝双光章（9人）

有川 政秀79 元公立小校長 長崎

伊藤 武夫84 元有家町助役 南島原

大浦 啓一75 保護司 平戸

小野由利子75 保護司 諫早

坂上 和平78 学校医 南島原

城田 範治75 元公立中校長 諫早

苑田 秀子84 認定こども園白百合保育園長 南島原

内藤 二郎63 愛野記念病院診療放射線技師 雲仙

山下 将啓81 元公立中校長 佐世保

▽旭日単光章（1人）

松尾 英昭73 長崎市平山町自治会長 長崎

▽瑞宝単光章（23人）

赤窄 繁子74 元統合園白百合愛児園長 五島

綾香善治郎75 元佐世保市消防団分団長 佐世保

有馬 薫61 元海自佐世保基地業務隊厚生科給養係栄養士 佐世保

市間 一弘66 元防衛技官 五島

稲田 重之73 佐世保港大森瀬灯浮標灯火監視協力者 佐世保

香椎 憲正78 元勝本町消防団分団長 壱岐

木村 和子71 元調停委員 長崎

小林 和行56 石橋工業クレーン部オペレーター長兼移動式クレーン運転士 諫早

実藤 政子76 民生・児童委員 長崎

志水 正信65 元松浦市消防団長 松浦

田尻 博逸74 元江迎町消防団副団長 佐世保

中里 保正66 元海自佐世保造修補給所工作部工務科プロジェクトオフィサ 佐世保

永田 敏明75 元新上五島町消防団分団長 新上五島

中山 利三67 元新上五島町消防団副団長 新上五島

西 文雄70 元長崎市消防団副団長 長崎

前田 悟66 元雲仙市消防団副団長 雲仙

松尾 明人65 元諫早市消防団副団長 諫早

松村 栄77 元長崎市消防団分団長 長崎

松本 和哉68 元五島市消防団副団長 五島

溝上 和正76 元佐世保市消防団分団長 佐世保

山口 公明72 元長崎市消防団副団長 長崎

吉川 孝明70 元新上五島町消防団副団長 新上五島

吉原 英令72 元調停委員 佐世保