¡¡¶å½£¾ì½ê¤òÁ°¤ËÊ¡²¬Æþ¤ê¤·¤¿²£¹ËË¾ºÎ¶´Ø¤éÎ©Ï²Éô²°¤ÎÎÏ»Î8¿Í¤¬2Æü¡¢Ä¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ô¹ÓÀ¥Ä®¤Î¾ã³²¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¡Ö¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Ò¥ë¥º¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£²£¹Ë¤È»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤¬¡¢Ä¹ºê»Ô¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ëÀ½Â¤²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Ç½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¹â¤µÌó130¥»¥ó¥Á¤ÎµðÂç»æÁêËÐ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»ÜÀß¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ï15²óÌÜ¡£Ë¾ºÎ¶´Ø¤Ï¿·Äï»Ò¸¡ººÄ¾¸å¤Î8Ç¯Á°¤«¤éË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ÇµÇ°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ê¤ÉÍøÍÑ¼Ô¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¯¤Æ¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¦¡£²£¹Ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤ÁêËÐ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÂ¼»Ô½Ð¿È¤ÎËë²¼¡¢¾å¸Í¡Ê¤«¤ß¤È¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢10·î¤ÎÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ÇµÝ¼è¤ê¤âÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¾å¸Í¤È¤¤¤¦ÎÏ»Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶å½£¾ì½ê¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Êº£°æÃÎ²Ä»Ò¡Ë
