2025年秋の叙勲の受章者が発表され、佐賀県内からは計48人が選ばれた。さまざまな分野で功績を挙げた人に贈る旭日章は13人、公共的な業務で功労を積み重ねた人をたたえる瑞宝章は35人が受章した。

全日本病院協会副会長だった織田正道さん（73）＝鹿島市高津原＝は、旭日小綬章に選ばれた。医療制度改革や地域包括ケアシステムの構築などに関し、地域医療現場から積極的に発言してきた。

瑞宝双光章の受章者で、内山哲夫さん（71）＝基山町宮浦＝は町消防団の副団長だった2018年、町に初めて大雨特別警報が発表された際、団員に的確な指示を出し、小笠原誠一さん（77）＝大町町大町＝は、学校歯科医として新入生への歯ブラシの贈呈を続けている。（田中早紀）

県内の受章者（敬称略）

▽旭日小綬章（5人）

織田 正道73 元全日本病院協会副会長 鹿島

熊本 大成76 元唐津市議 唐津

笹山 茂成74 元唐津市議 唐津

中倉 政義76 元県議 伊万里

森 孝一70 元鹿島商工会議所会頭 嬉野

▽瑞宝小綬章（3人）

税所 学79 元大分刑務所長 鳥栖

坂本 兼吾73 元公立高校長 嬉野

花島 秋人78 元佐賀警察署長 佐賀

▽旭日双光章（5人）

高木 辰巳73 元県水泳連盟会長 佐賀

中村 直紀78 県中小企業団体中央会理事 佐賀

原田 恵三73 全国管工事業協同組合連合会理事 佐賀

松永 孝三70 元伊万里市議 伊万里

村井 樹昭81 県森林組合連合会副会長 太良

▽瑞宝双光章（15人）

池田孝八郎82 元公立小校長 伊万里

一ノ瀬敏夫70 元杵藤地区広域市町村圏組合消防正監 武雄

岩崎 数馬75 元日本郵政公社職員 有田

内山 哲夫71 元基山町消防団長 基山

小笠原誠一77 学校歯科医 大町

緒方 高信73 学校薬剤師 伊万里

木村 由美59 元大島病院看護師長 鳥栖

凌 文子83 「桂寿苑」施設長 佐賀

常松 厚生80 元公立小校長 小城

陽向 宗演74 保護司 唐津

松中 浩泰71 掘江保育園長 佐賀

松永 修86 元公立小校長 武雄

村岡 洋72 保護司 小城

山口 哲82 元玄海町助役 玄海

山元 章生77 元山元外科病院長 伊万里

▽旭日単光章（3人）

蘭 晴男92 元佐賀市東城内自治会長 佐賀

岩永 孝雄83 元伊万里市選管委員長 伊万里

田中丸土男70 元田中丸ガーデン社長 小城

▽瑞宝単光章（15人）

大山 茂65 元法務教官 鳥栖

緒方 芳信71 蓮池衛研工業代表取締役 佐賀

木塚 文雄87 元佐賀市消防団分団長 佐賀

久米 勝博76 元佐賀市消防団分団長 佐賀

下平 修三71 元武雄市消防団分団長 武雄

庄野 正明77 元佐賀市消防団副分団長 佐賀

志波 伸明57 「佐賀整肢学園・かんざき日の隈寮」生活支援員 小城

杉本 克則55 「敬愛園」管理者 伊万里

富永 恭治75 富永設計代表取締役 武雄

中山 恵美65 いまり保育園長 伊万里

平田 善徳73 元唐津市消防団分団長 唐津

前田 明美65 元南波多保育園長 伊万里

真子 誠70 元JR九州大牟田保線区長 佐賀

馬渡 節子73 幼保連携型認定こども園遊学舎芳華こども園長 武雄

横田 靖66 元海自佐世保造修補給所資材部輸送科輸送係長 武雄