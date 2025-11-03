佐賀市で開催中の佐賀インターナショナルバルーンフェスタを運営する大会組織委員会には、県内外の多くのボランティアが関わる。地元を盛り上げるイベントであり、世界中のパイロットが競う国際大会でもあるフェスタを、気球と大会を愛する人々が支えている。

秋晴れの下で開幕した10月30日。計測班のチーフ福川源生さん（26）は、会場から離れた江北町の田んぼにいた。足元には競技のゴールとなる×印がある。指定されたターゲットを目指して飛び、どれだけ近くに重りを落とせるか競う競技飛行で計測班は、重りとターゲットの距離を測るだけでなく、ターゲットを配置する場所も手配する。

福川さんは2018年、所属していた佐賀大熱気球部が気象班と計測班に協力していた際、計測班に派遣され、それ以降毎年参加している。

今年は本業の小学校教員の傍ら、夏からターゲットの配置場所の確保に奔走した。ターゲットは稲刈りを終えた田んぼに置くため、地主や耕作者から許可を得る必要がある。前年の配置場所で今年育てているものを確認。米でなく大豆の場合、期間中は収穫前のため代替の場所を探す。

コンバインや軽トラックを見つけては地道に交渉し、今年は6カ所で新たに許可を得た。「地元の協力があってこそ。近くに気球が来るのが楽しみ、という声もうれしい」と語る。

大会3日目の1日、手話通訳のブースにいたのは県聴覚障害者協会の内田佐和子さん（48）。風の影響で直前に競技実施可否が決まるため、会場ではアナウンスの案内も多く、聴覚障害者が状況を確認しようとブースを訪れる。「中止の理由を説明だけでなく、おしゃべりもしている。皆に大会を楽しんでほしい」

多くの観光客が集まるため、地元の学生や企業がごみ拾いをしており、この日は佐賀市の思斉館中学部の生徒約20人が参加した。

組織委理事の堤正之さん（70）によると、ボランティアは県内外から約700人。自身は40年以上携わり「おのおのができる範囲のホスピタリティで成り立つ不思議な大会」と話す。

今回は会場管理やスポンサー対応を担当し、多い時は3台の無線機を持って会場を走り回る。「選手、ボランティア、団体企業、観客にいかにまた来たいと思ってもらえるかを大切にしている」

3日は最終日。大会に関わる人々が「また来年」と言葉を交わし、それぞれの場所に戻る。（松本紗菜子）