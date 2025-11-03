常識や通説に挑み、新たな高みを目指す。そこから生まれる豊かさこそ文化の力だろう。容易に先が見通せない今の世界で、歩みを進めるためのよりどころにもなる。

文化の日のきょう、西日本文化賞の第84回贈呈式が福岡市で催される。九州・沖縄地域の文化の向上や発展に貢献した4人に、公益財団法人西日本新聞文化財団が贈る。たゆまぬ努力を心からたたえたい。

学術文化部門は、熊本大名誉教授の小畑弘己さんが受賞した。狩猟採集社会のイメージが根強い縄文時代に植物が栽培されていたことを具体例で明らかにした。歴史の定説に見直しを迫る業績だ。

調査法でも独自性を発揮した。軟エックス線を活用し、土器の表面だけでなく、内部に練り込まれた植物の種や害虫の圧痕を次々に検出した。大豆などの栽培を示す証拠である。調査済みの土器からも新たな発見を導いた。

さらに考古学にとどまらず、食料の保存環境を復元するなど他分野の知見も取り入れ、土器中心だった縄文研究に新たな視点を加えた。

社会文化部門は、装丁家の毛利一枝さんに贈られた。40年以上にわたり、1400冊に及ぶ書籍の表紙やカバーを手がけた。装丁家の受賞は初めてだ。

特筆されるのは、福岡に拠点を構えることだ。会社や人材が東京に集中する出版業界の定石では、地方在住者には難しい仕事とされてきた。

それでも豊富なアイデアと実験精神で道を開いた。小説から学術書まで幅広い分野に対応し、日本を代表する装丁家として評価されている。

品位も忘れない独創的な作風は文人たちに好まれた。幅広い人脈で九州の作家と出版社をつなぎ、出版文化を盛り上げた功績も大きい。

若手・中堅を対象にした奨励賞もあり、学術文化部門で選ばれた九州大病院助教の菊池良和さんは、全国でも珍しい「吃音（きつおん）外来」を開いた。

話そうとすると言葉に詰まったり、同じ音を繰り返したりする吃音の当事者である。

幼少期の体験から、周囲の無理解こそ大きな壁と考えるようになった。そこから医師を志す。吃音のある人が「ありのままでいい」という価値観が社会の新たな常識になることを目指している。

奨励賞の社会文化部門は、美術家の國盛（くにもり）麻衣佳さんに贈られた。福岡県大牟田市の出身で、産炭地をテーマにした表現活動で注目を集める。

旧産炭地は「衰退」が話題になりがちだった。そんな地元をかつては嫌っていた。

曽祖父が三池炭鉱で働いた事実を知り、故郷に向き合うようになった。石炭由来の顔料で人々や風景を描き、炭鉱労働者の文化活動の歴史も多角的に捉え直した。

受賞者たちの道は違えど、自らの境遇に明日への足場を見つけ、歩む点で共通する。お手本にしたい姿である。