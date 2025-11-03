「秋の叙勲」発表　「ドラゴンクエスト」の生みの親でゲームデザイナーの堀井雄二さんら受章

2025年の「秋の叙勲」の受章者が発表され、「ドラゴンクエスト」の生みの親として知られるゲームデザイナーの堀井雄二さんらが選ばれました。

旭日小綬章の堀井雄二さんは、人気ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」などを手がけてきました。

ゲームデザイナー・堀井雄二さん：

いろいろ長いことゲームを作ってきてかれこれ40年ぐらいなんですけども、僕一人の力ではなくて例えば作ってきた、助けてくれたスタッフのみんな、ずっと応援してくれたユーザーの皆さんのおかげ。いろいろレベルアップしていろんなことをして苦労は報われるということですね。

また、「マジンガーZ」や「デビルマン」などが代表作の漫画家・永井豪さんも旭日小綬章に選ばれ、「私の“自分流”の作品創りを支えてくださった読者の皆さま、そして編集者の皆さまのおかげで60年近くマンガ家を続けることができておりますことを心から感謝いたします」とコメントしています。

今回の最高位の桐花大綬章は尾辻秀久元参議院議長ら2人で、高市首相の夫・山本拓元農林水産副大臣も旭日大綬章に選ばれました。

2025年の秋の叙勲の受章者は3963人です。