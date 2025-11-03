72歳俳優、離婚した元妻が突然死去 長男から葬式の参列を拒否される「来ないでくれ」
俳優の斉藤暁が、6日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
斉藤暁 ＝テレビ朝日提供
朴訥な魅力で名わき役として活躍中の72歳・斉藤が23年ぶりに登場。福島県出身で、今も訛りが抜けないと笑う斉藤は、23歳の時に上京し、「自由劇場」に入団した。
上京する際に地元の女性と結婚し、2人の息子に恵まれたが、結婚生活は17年で破綻。離婚して20年後、次男から元妻が亡くなったと知らされたそう。葬式に行きたかった斉藤だが、長男から「来ないでくれ」と言われてしまったという。
現在は息子達とも和解し、次男とは二世帯住宅で暮らしており、2人の孫のおじいちゃんになったという。
