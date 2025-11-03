timeleszファミリア新企画「タイムレスハウス」スタート “豚まん”賭け即席ゲームで対決
【モデルプレス＝2025/11/03】timelesz（タイムレス）による日本テレビ系初のレギュラー冠番組「timeleszファミリア」（毎週月曜よる24時29分〜24時54分／※11月3日は24時34分〜）。11月3日の放送より、新企画「タイムレスハウス」がスタートする。
都内某所に借りた秘密基地「タイムレスハウス」での「8人の日常のちょっとした遊び」を届ける企画がスタート。この企画はtimeleszの8人が集結し「ロマンあふれる」ちょっぴりおバカな挑戦をするロマン追求バラエティーで、「ドラマの世界観」と「素のバラエティー」の要素が融合した新しいスタイルで届ける。
メンバーたちが集まり、たわいもない会話や遊びを楽しむ中、突然チャイムが鳴り響き、お笑い芸人の屋敷裕政（ニューヨーク）がサプライズ登場。屋敷が差し入れたのは、大阪土産の超定番「551の豚まん」。しかし、8人に対して豚まんは7個しかなく、1個足りない事態に。そこで、豚まんの行方をかけて、即席ゲーム「豚まん争奪！551ブラックジャック」が始まる。
そのルールは至ってシンプル。カラオケに登録されているアーティストの曲数を予想し、合計で「551曲」に近づけたチームの勝利。ただし、551曲を超えたら「ドボン」で即敗退という、まさにイチかバチかの心理戦。篠塚大輝の提案で、メンバーは「チームBIG」と「チームSMALL」に身長順で分かれることに。しかし、ここでも原嘉孝と橋本将生の間で身長を巡る熾烈な争いが発生。ギリギリの身長差にプライドをかけた戦いが繰り広げられる。
人気のアーティストの名前をあげ、一進一退の攻防が続く中、佐藤勝利が「もっといくと思った」と悔しがる場面も。さらに「チームBIG」の寺西拓人が選んだ人気アーティストの曲数予想でピンチに。絶体絶命の寺西は「渾身のある芸」を披露し、爆笑の渦に？勝利をつかみ、熱々の豚まんにありつけるのはどちらのチームか。そして最後まで豚まんが食べられない“あのメンバー”の運命は？（modelpress編集部）
