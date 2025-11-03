ブレイクしてお金持った福留光帆「旅行代金全額出します」家族サービスできるようになった
タレントの福留光帆（22歳）が、11月1日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に出演。宮古島への家族旅行のお金を全額出すなど、家族サービスも出来るようになったと語った。
「NOBROCK TV」をきっかけにブレイクした“NOBROCKガールズ”のみりちゃむ、福留光帆、森脇梨々夏、風吹ケイ、立野沙紀、二瓶有加が、2026年2月のイベントの宣伝を兼ねて番組のゲストとして出演した回の未公開SPに登場。
「NOBROCKに出て起きた変化」というテーマで、福留光帆が給料が上がったためギャンブルの賭け金が上がったと話す一方、「実家とか帰っても、家族のご飯とかも全部出したりしてますね」と、家族サービスにもお金を使うようになったと話す。
福留は「再来月も家族で宮古島旅行に行くんですけど、それも全額出します」と言うと、佐久間宣行氏も「いやぁ、すごい。いや、でもそれは嬉しいよな」と語った。
また、みりちゃむもグアム旅行に家族を連れて行ったそうで、佐久間氏は「カッコいい、ギャルかっこいい」とNOBROCKガールズを賞賛した。
