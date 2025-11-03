¡ÖÂè80²óÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×¡×¡õ¡Ö¶µ°é¡¦Ê¸²½½µ´Ö¡×¤¬³«ºÅÃæ¡ªÉñÂæ¤ÈÇîÊª´Û¤Ç¡È·Ý½Ñ¤Î½©¡É¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª
¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê¡×¡ÊËè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55¡Ë¡£¡Ö³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ëè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö´Ñ¤ÆÄ°¤¤¤ÆÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª Ê¸²½·Ý½Ñ¤Î¤¹¤¹¤á¡×¡£Ê¸²½Ä£¤ÎµÈÌîÀéÄÅ¡Ê¤è¤·¤Î¡¦¤Á¤Å¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡¢º£Ç¯¤ÇÂè80²ó¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¸²½Ä£·Ý½Ñº×¤È11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¶µ°é¡¦Ê¸²½½µ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ËèÇ¯½©¤Ë³«ºÅ¡ÖÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×¡×¤ËÃíÌÜ
¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö·Ý½Ñ¤Î½©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢1918Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿»¨»ï¤Ë¡ÖÈþ½Ñ¤Î½©¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¸»¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤Ï·Ý½Ñ¤ò´Ñ¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Îµ¨Àá¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ê¸²½Ä£¤ÇÉñÂæ·Ý½Ñ´Ø·¸¤Î¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤¹¤ëµÈÌî¤µ¤ó¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¶µ°é¡¦Ê¸²½½µ´Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç80²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×¡×¤Ç¤¹¡£Âè1²ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È½ªÀï¤ÎÍâÇ¯¤Ç¤¢¤ë1946Ç¯¤Ë2¥õ·î¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¯°Æ¼Ô¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÊ¸Éô¾Ê¼Ò²ñ¶µ°é¶É·Ý½Ñ²ÝÄ¹¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë½éÂåÊ¸²½Ä£Ä¹´±¤È¤Ê¤Ã¤¿º£ Æü½Ð³¤¡Ê¤³¤ó¡¦¤Ò¤Ç¤ß¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡Öº£¤µ¤ó¤Ï¡Ø¸Å¤¯¤«¤é°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê¸²½¤äÌ¥ÎÏÅª¤Ê·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤Ë´õË¾¤ÈÍ¦µ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢¡ÊÀï¸å¤Î¡ËÀ¸³è¤òÉ¬¤ºÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤«¤é·Ý½Ñº×¤òÈ¯°Æ¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÈÌî¤µ¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¤Ï²ÎÉñ´ì¡¢Äë¹ñ·à¾ì¤Ç¤ÏÁÏºî·à¤äË®³Ú¡¢ÆüËÜÉñÍÙ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥Ú¥é¤äÍÎ³Ú¡¢¥Ð¥ì¥¨¡¢ËÝÌõ·à¤Î¸ø±é¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é80Ç¯¡¢»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢¸½ºß¤âËèÇ¯½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿Í´Ö¹ñÊõ¤Îµ»¤ò¡ÈÀ¸¤ÎÉñÂæ¡É¤ÇÂÎ¸³
º£Ç¯¤ÎÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×¤Ï10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£±é·à¡¢Ê¸³Ú¡¢ÉñÍÙ¡¢Ë®³Ú¡¢Ì±Â¯·ÝÇ½¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Â·¤¤¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢µÈÌî¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¸ø±é¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÂçºå»Ô¡¦¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î»ê·Ý¡Ý¸»Ê¿¤ÎÀ¤³¦¤òÄ°¤¯¡Ý¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÈüÇÊ¡¢¾ïÈØÄÅÀá¡¢¶¸¸À¡¢Ä¹±´¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Í´Ö¹ñÊõ5¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ð¤·¡¢¸»Ê¿¤ÎÊª¸ì¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Æ·ÝÇ½¤Î»ê¶Ë¤Î·Ý¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÈÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶áÇ¯¤Ï±Ç²è¤äÆ°²è¤Ê¤É»ëÄ°´Ä¶¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢À¸¤ÎÉñÂæ¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¸¤À¤«¤é¤³¤½ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±é·à¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂ©¸¯¤¤¡¢²»¤Î¿¶Æ°¡¢¤Û¤È¤Ð¤·¤ë´À¤Ê¤É¡¢´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ëÉñÂæ¤Ï¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¶Á¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë´õË¾¤ÈÀ¸¤¤ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢Î×¾ì´¶¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂ¼¾å¤â¡¢¡Ö²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢É¹¤¬ºï¤ì¤ë²»¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸¤Ç´Ñ¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Î×¾ì´¶¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï³ØÀ¸³ä°ú¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢³ä°ú¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬µ¤·Ú¤ËÉñÂæ·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£Ç¯¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÏÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×¤ÎWeb¥µ¥¤¥È https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/jutenshien/geijutsusai/r07/aca-naf/index.html¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÇîÊª´Û¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡ª
11·î1Æü¤«¤é7Æü¤Ï¡Ö¶µ°é¡¦Ê¸²½½µ´Ö¡×¤Ç¤¹¡£¶µ°é¤äÊ¸²½¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤è¤ê¤è¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ä°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Î½¼¼Â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀß¤±¤é¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç67²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¶µ°é¡¦Ê¸²½´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÇîÊª´Û¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¸ø³«¹ÖºÂ¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬Â¿¿ô¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÌµÎÁ³«´Û¤È¤Ê¤ë»ÜÀß¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÇîÊª´Û¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ñÎÁ¤ò½¸¤á¤ÆÊÝ´É¤·¡¢Ä´ºº¸¦µæ¤·¤Æ»ñÎÁ¤Î²ÁÃÍ¤òÄ´¤Ù¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÅ¸¼¨¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë³Ø¤Ó¤ä³Ú¤·¤ß¤òÄó¶¡¤¹¤ëµ¡´Ø¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Îò»ËÅª»ñÎÁ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èþ½Ñ´Û¤äÆ°Êª±à¡¢¿åÂ²´Û¡¢¿¢Êª±à¡¢²Ê³Ø´Û¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤È¤¤¤Ã¤¿»ÜÀß¤â¹¤¯ÇîÊª´Û¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶µ°é¡¦Ê¸²½½µ´Ö¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÇîÊª´Û¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ³«´Û¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎWeb¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¡Ö¶µ°é¡¦Ê¸²½½µ´Ö¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸ https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/kyoiku-bunka/¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¸²½Ä£¤ÎÇîÊª´ÛÁí¹ç¥µ¥¤¥È https://museum.bunka.go.jp/¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÇîÊª´Û¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤òÆ°²è¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÎ¸³¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÎ©ÀÄ¾¯Ç¯¶µ°é¿¶¶½µ¡¹½¤Î¡ÖÂÎ¸³³èÆ°¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡× https://taiken.niye.go.jp/¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂÎ¸³³èÆ°¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íý²Ê¡¢ÂÎ°é¡¢¿Þ²è¹©ºî¡¢Æ»ÆÁ¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ä³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ¸³¤òÃÏ°è¤ä»þ´ü¡¢¶µ²ÊÊÌ¤Ë¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç·Ý½Ñ¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢µÈÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ç¤Ï¡Ø³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ÏÊõÊª¡£ËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¡ª¡Ù¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡Ù¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¡Ë¡£³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎËÁ¸±¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ñ¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤ÈÂ¼¾å¤¬º£²ó³Ø¤ó¤À¡ÖÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×¡×¤È¡Ö¶µ°é¡¦Ê¸²½½µ´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉü½¬¡£2¿Í¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ÅÀ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Â¼¾å¤Ï¡È·Ý½Ñ¤òÀ¸¤Ç´Ñ¤Æ¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤è¤¦¡É¤òÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤Þ¤¹¡£¿ù±º¤Ï¡È¿Æ»Ò¤Ç ²ÈÂ²¤Ç ÇîÊª´Û¤Ë¹Ô¤³¤¦!!¡É¤È¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ë½ñ¤¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
番組概要
番組名:槙原太陽・下上加奈子 日曜まなびより
放送日時:毎週日曜 7:30〜7:55
パーソナリティ:槙原太陽、下上加奈子
番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/manabiyori/
番組公式X:@manabiyori_tfm https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12657
