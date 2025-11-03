煮込み料理、食べたいのはどれ？＜回答数 16,111票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第341回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「煮込み料理、食べたいのはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:煮込み料理、食べたいのはどれ？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
失敗しない！トマト味のロールキャベツ
【材料】（2人分）
キャベツ 8~10枚分
<種>
合いびき肉 250g
玉ネギ 1/2個分
パン粉 1/4カップ分
塩 小 1/2
コショウ 少々
牛乳 大 3
ナツメグ 少々
小麦粉 大 1
ローリエ 2枚分
固形ブイヨン 1個分
水 300~400ml
<合わせ調味料>
トマトピューレ 1カップ分
ケチャップ 大 4
砂糖 小 2
塩 小 1/2
コショウ 少々
ナツメグ 少々
バター 10g
ドライパセリ 小 1
【下準備】
1、＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、キャベツは芯の周りから斜めに包丁の先を差し込んで芯をくりぬく。流水に当てながら(水の重さで)1枚ずつはがす。
2、1のキャベツの葉は、熱湯でゆで、ザルに広げて冷ます。巻きやすいように軸の固い部分は削ぎ落とし、細かく刻んで＜種＞に加える。
3、＜種＞の玉ネギはみじん切りにし、サラダ油少々で炒めて冷ましておく。ボウルに＜種＞の材料、みじん切りにしたキャベツの軸を入れてよく混ぜ合わせる。8等分にして俵型にまとめる。
4、キャベツの葉は水気をよく拭いて広げ、茶こし等で小麦粉を薄く振る。＜種＞をのせ、巻きながら包む。巻き終わりを楊子で止める。
5、ロールキャベツが8個きっちり並ぶ位の鍋に、巻き終わりを下にして並べ、ローリエ、固形スープ、水を加える。落とし蓋をし、更に鍋の蓋をして煮立ってから10分、中火で煮る。
6、＜合わせ調味料＞を加え、更に煮立ってから12〜15分煮る。最後にバターを加え、風味とつやを出す。
7、ロールキャベツの楊子を抜いて、器に煮汁ごと盛りつけ、ドライパセリを散らす。好みで生クリームをかけても美味しいですよ。
【このレシピのポイント・コツ】
水煮トマトが残っていたら、トマトピューレの代わりに使えます。その時はウスターソース大1を足して下さい。
鍋が大きい場合は、煮ている間に煮崩れる(楊子で止めていますがキャベツの巻きがゆるくなる)場合があるので、残ったキャベツをゆでて、並べたロールキャベツと鍋の隙間に詰めると安定します。
(E・レシピ編集部)
